Edin Terzic Ungkap Peran Penting Dokter Tim dalam Bantu Borussia Dortmund Lolos ke 16 Besar Liga Champions 2023-2024

Edin Terzic sebut ada peran dokter tim dalam membantu Borussia Dortmund kalahkan AC Milan (Foto: REUTERS)

PELATIH Edin Terzic ungkap peran penting dokter tim dalam bantu Borussia Dortmund lolos ke 16 besar Liga Champions 2023-2024. Die Borussen – julukan Dortmund – punya peran penting dalam menjaga kebugaran para pemain.

Dortmund baru saja mengamankan tiket lolos ke babak 16 besar Liga Champions 2023-2024 pada Rabu (29/11/2023) dini hari WIB. Hal itu dipastikan berkat kemenangan 3-1 atas AC Milan di San Siro.

Tiga gol Dortmund tercipta lewat penalti Marco Reus (10’), Jamie Bynoe-Gittens (59’) dan Karim Adeyemi, sedangkan Milan sempat memberi perlawanan lewat gol Samuel Chukwueze (37’).

Dortmund pun sudah memesan tiket ke babak 16 besar Liga Champions 2023-2024 dengan bertengger di puncak klasemen sementara Grup F dengan koleksi 10 poin dari lima laga. Usai laga ini, Terzic puas bukan main, terlebih timnya menghuni grup neraka bersama dengan Paris Saint Germain (PSG), dan Newcastle United.

“Kami sangat senang bisa lolos sebelum waktunya dari grup maut. Fakta bahwa kami berhasil memenangkan dua pertandingan tandang juga tidak bisa dianggap remeh,” kata Terzic dilansir laman resmi klub, Rabu (29/11/2023).