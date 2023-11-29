Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

AC Milan Digilas Borussia Dortmund 1-3, Stefano Pioli Ungkap Rasa Penyesalan

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |07:14 WIB
AC Milan Digilas Borussia Dortmund 1-3, Stefano Pioli Ungkap Rasa Penyesalan
Stefano Pioli utarakan penyesalan setelah AC Milan dikalahkan Borussia Dortmund 1-3 (Foto: REUTERS)
A
A
A

AC Milan digilas Borussia Dortmund 1-3, Stefano Pioli ungkap rasa penyesalan. Kekalahan itu menipiskan peluang Rosoneri – julukan Milan – lolos ke 16 besar Liga Champions 2023-2024.

AC Milan seharusnya memetik tiga poin penuh karena berlaga di kandang sendiri, Stadio San Siro. Namun, mereka malah menderita kekalahan dengan skor 1-3 pada matchday kelima fase grup Liga Champions 2023-2024, Rabu (29/11/2023) dini hari WIB.

AC Milan vs Borussia Dortmund

Tiga gol Dortmund tercipta lewat penalti Marco Reus (10’), Jamie Bynoe-Gittens (59’) dan Karim Adeyemi. Sementara Milan sempat memberi perlawanan lewat gol Samuel Chukwueze (37’).

Dortmund pun sudah memesan tiket ke babak 16 besar Liga Champions 2023-2024, sedangkan nasib Milan kini di ujung tanduk. Milan wajib mengalahkan Newcastle United di laga terakhir, sembari berharap Paris Saint Germain (PSG) ditaklukkan Dortmund.

Rinciannya, Dortmund bertengger di puncak klasemen sementara Grup F dengan koleksi 10 poin dari lima laga. Sementara Milan berada di posisi juru kunci dengan perolehan lima poin, hasil satu kali menang, dua kali imbang dan dua kali kalah.

Nada penuh penyesalan pun dilontarkan Pioli usai laga ini. Menurutnya, mentalitas dan keseimbangan timnya di lini belakang rusak usai kebobolan gol kedua yang dicetak Bynoe-Gittens.

“Saya pikir kami kehilangan kendali saat kami seharusnya bisa mengarahkan permainan ke arah kami, melalui penalti, tapi juga hanya satu menit sebelum gol kedua mereka ketika kami bisa saja unggul 2-1 melalui serangan balik dan tidak menyelesaikannya,” kata Pioli dilansir Football Italia, Rabu (29/11/2023).

