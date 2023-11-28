7 Negara yang Gemar Pakai Pemain Naturalisasi hingga Rutin Lolos Piala Dunia, Nomor 1 Mencolok di Qatar

Timnas Italia dan Timnas Spanyol kini memiliki beberapa pemain naturalisasi (Foto: Reuters/Alessandro Garofalo)

BERIKUT tujuh negara yang gemar memakai pemain naturalisasi hingga rutin lolos Piala Dunia. Hal ini tentu bukan suatu yang diharamkan di sepakbola.

Belakangan, permasalahan tentang naturalisasi menjadi bahasan penting di Indonesia. Sebab, mengubah kewarganegaraan seorang pemain dianggap sebagai jalan pintas untuk meraih prestasi.

Lalu, apakah benar demikian? Faktanya ada tujuh negara yang gemar memakai pemain naturalisasi. Apa saja negara itu?

7. Spanyol

Sejauh ini, Spanyol tercatat memakai empat pemain naturalisasi sejak diawali Marcos Senna pada 2008. Di skuad La Furia Roja saat ini saja, sudah ada nama Robin Le Normand dan Aymeric Laporte.

Membaca namanya, kedua pemain itu sama-sama berdarah Prancis. Namun, keduanya lebih memilih dinaturalisasi menjadi warga negara Spanyol. Satu pemain naturalisasi lain adalah Diego Costa.

6. Italia

Timnas Italia cukup lekat dengan istilah Oriundi yang kurang lebih berarti orang asing. Salah satu yang cukup terkenal adalah Mauro Camoranesi di skuad Piala Dunia 2006. Eks Juventus itu merupakan pemain berdarah Argentina.

Selain Camo, ada pula Carvalho Amauri dan Jorginho. Keduanya sama-sama kelahiran Brasil tetapi kemudian berganti kewarganegaraan menjadi Italia.

5. Jerman

Jerman juga tidak terlepas dari pemain naturalisasi. Namun, mereka lebih layak disebut sebagai pemain keturunan. Misalnya saja, Lukas Podolski dan Miroslav Klose.

Keduanya memang lahir dan besar di Polandia serta memiliki orang tua dari negara yang sama. Namun, mengingat Jerman bisa menganut dua kewarganegaraan, maka Podolski dan Klose boleh memperkuat Der Panzer.