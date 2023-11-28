Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hadapi Timnas Jerman U-17 di Semifinal Piala Dunia U-17 2023, Pelatih Timnas Argentina U-17 Bertekad Ciptakan Sejarah

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |11:07 WIB
Hadapi Timnas Jerman U-17 di Semifinal Piala Dunia U-17 2023, Pelatih Timnas Argentina U-17 Bertekad Ciptakan Sejarah
Pelatih Timnas Argentina U-17 ingin ciptakan sejarah di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: LOC WCU17/NFL)
A
A
A

HADAPI Timnas Jerman U-17 di semifinal Piala Dunia U-17 2023, pelatih Timnas Argentina U-17 Diego Placente bertekad ciptakan sejarah. Laga ini akan dimainkan di Stadion Manahan, Solo, Selasa (28/11/2023) sore WIB.

Timnas Argentina U-17 akan menghadapi salah satu lawan tersulit di turnamen ini. Sebab, Jerman U-17 tampil apik di sepanjang turnamen dengan memenangkan tiga laga di fase grup.

Timnas Jerman U-17

Die Mannschaft – julukan Jerman – semakin tak terbendung dengan mengalahkan Amerika Serikat 3-2 di 16 besar dan Spanyol 1-0 di perempatfinal. Diego Placente menyadari keistimewaan Jerman U-17, namun mengatakan bahwa Timnas Argentina U-17 siap untuk menciptakan sejarah.

"Kami senang bisa berada di semifinal. Kami tahu bahwa pertandingan besok akan sangat sulit. Kami harus menghargai lawan kami. Jerman adalah lawan yang hebat. Jadi, kami senang bisa menghadapi mereka. Karena laga besok akan berlangsung sulit, kami akan melakukan yang terbaik," kata Diego Placente dalam sesi konferensi pers, Senin (27/11/2023).

Argentina U-17 diliputi oleh kepercayaan diri tinggi usai menjungkalkan Brasil U-17 3-0 di perempatfinal. Kini, dia berhasrat untuk membawa Albiceleste – julukan Argentina – menciptakan sejarah dengan menjadi juara untuk pertama kalinya di Piala Dunia U-17.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/10/51/1654113/hasil-sea-games-2025-indonesia-raih-emas-ketiga-dari-cabor-petanque-cxs.jpg
Hasil SEA Games 2025: Indonesia Raih Emas Ketiga dari Cabor Petanque
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/10/epa_future_camps.jpg
8 Bintang Muda Terbaik Future Stars Camp 2025 Terbang ke Spanyol! Ditempa Program Elite Eropa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement