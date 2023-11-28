Hadapi Timnas Jerman U-17 di Semifinal Piala Dunia U-17 2023, Pelatih Timnas Argentina U-17 Bertekad Ciptakan Sejarah

HADAPI Timnas Jerman U-17 di semifinal Piala Dunia U-17 2023, pelatih Timnas Argentina U-17 Diego Placente bertekad ciptakan sejarah. Laga ini akan dimainkan di Stadion Manahan, Solo, Selasa (28/11/2023) sore WIB.

Timnas Argentina U-17 akan menghadapi salah satu lawan tersulit di turnamen ini. Sebab, Jerman U-17 tampil apik di sepanjang turnamen dengan memenangkan tiga laga di fase grup.

Die Mannschaft – julukan Jerman – semakin tak terbendung dengan mengalahkan Amerika Serikat 3-2 di 16 besar dan Spanyol 1-0 di perempatfinal. Diego Placente menyadari keistimewaan Jerman U-17, namun mengatakan bahwa Timnas Argentina U-17 siap untuk menciptakan sejarah.

"Kami senang bisa berada di semifinal. Kami tahu bahwa pertandingan besok akan sangat sulit. Kami harus menghargai lawan kami. Jerman adalah lawan yang hebat. Jadi, kami senang bisa menghadapi mereka. Karena laga besok akan berlangsung sulit, kami akan melakukan yang terbaik," kata Diego Placente dalam sesi konferensi pers, Senin (27/11/2023).

Argentina U-17 diliputi oleh kepercayaan diri tinggi usai menjungkalkan Brasil U-17 3-0 di perempatfinal. Kini, dia berhasrat untuk membawa Albiceleste – julukan Argentina – menciptakan sejarah dengan menjadi juara untuk pertama kalinya di Piala Dunia U-17.