Pemain Ajax Amsterdam Ini Ngaku Pernah Dihubungi PSSI, Siapa Dia?

Shin Tae-yong masih terus mencari pemain keturunan untuk Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

PEMAIN Ajax Amsterdam, Tristan Gooijer, ngaku pernah dihubungi PSSI. Bahkan, bek keturunan berusia 19 tahun itu sampai ngobrol dengan baik bersama perwakilan dari federasi sepakbola Indonesia tersebut.

Hal itu diungkapkan Tristan Gooijer dalam sebuah wawancara baru-baru ini di kanal YouTube Yussa Nugraha. Saat ditanya apakah pernah dihubungi oleh PSSI untuk membela Timnas Indonesia, pemain kelahiran 2 September 2004 itu mengamininya.

"Aku pernah bicara sama mereka (PSSI) dan kita ngobrol dengan baik, tapi aku belum mendalami situasinya," jawab Tristan Gooijer, mengutip dari kanal YouTube Yussa Nugraha, Selasa (28/11/2023).

Lebih lanjut, pemain kelahiran Blaricum, Belanda tersebut saat itu masih belum yakin dengan tawaran dari PSSI. Selain itu, Tristan Gooijer juga sulit untuk menjelaskan situasinya dan masih perlu mempelajari silsilah keluarganya yang berasal dari Maluku.

"Karena situasiku beda tentunya dari pemain yang lain. Situasiku lebih berbeda dan sedikit sulit untuk menjelaskan," jelas Tristan Gooijer.