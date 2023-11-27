Beda Nasib Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen untuk Bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

BEDA nasib Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen untuk bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dari keempat pemain yang hendak dinaturalisasi, Justin Hubner merupakan prioritas PSSI selagi Ragnar Oratmangoen diperkirakan baru bisa diurus tahun depan.

Hal ini dibeberkan oleh pengamat Ronny Pangemanan yang telah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sosok yang akrab disapa Bung Ropan tersebut mengaku telah berkontak dengan Erick untuk menjawab pertanyaan titipan warganet.

Ada empat naturalisasi anyar akan bergabung ke skuad Timnas Indonesia. Namun mereka harus menjalani proses yang tentunya tidak singkat.

Selain Hubner, para calon punggawa Garuda lain yang prosesnya tengah digodok adalah Nathan Tjoe-A-On, Ragnar Oratmangoen dan Jay Idzes. Di antara nama-nama tersebut, PSSI memprioritaskan proses naturalisasi Hubner.

Bung Ropan menyebut bahwa naturalisasi Hubner lebih didahulukan karena prosesnya sudah tinggal menunggu Keputusan Presiden (Kepres) Joko Widodo. Setelah itu, barulah PSSI memprioritaskan proses Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On.

“Banyak netizen yang titip kepada saya untuk menanyakan kepada pak Ketua sudah sejauh mana? Mudah-mudahan minggu ini selesai tuh tahapan-tahapan dia, untuk kemudian segera didaftarkan masuk ke skuad Shin Tae-yong,” kata Bung Ropan pada kanal Youtube pribadinya, Senin (27/11/2023).

“Bicara soal Justin Hubner sendiri, ini yang dikebut, pak Erick Thohir bilang kemarin kepada saya bahwa Justin yang sekarang lagi terus fokus konsentrasi,” imbuhnya.