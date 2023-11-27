Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Beda Nasib Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen untuk Bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |10:41 WIB
Beda Nasib Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen untuk Bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
Justin Hubner kabarnya diprioritaskan untuk dinaturalisasi sebelum Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

BEDA nasib Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen untuk bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dari keempat pemain yang hendak dinaturalisasi, Justin Hubner merupakan prioritas PSSI selagi Ragnar Oratmangoen diperkirakan baru bisa diurus tahun depan.

Hal ini dibeberkan oleh pengamat Ronny Pangemanan yang telah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sosok yang akrab disapa Bung Ropan tersebut mengaku telah berkontak dengan Erick untuk menjawab pertanyaan titipan warganet.

Justin Hubner

Baca Juga:
baca_juga

Ada empat naturalisasi anyar akan bergabung ke skuad Timnas Indonesia. Namun mereka harus menjalani proses yang tentunya tidak singkat.

Selain Hubner, para calon punggawa Garuda lain yang prosesnya tengah digodok adalah Nathan Tjoe-A-On, Ragnar Oratmangoen dan Jay Idzes. Di antara nama-nama tersebut, PSSI memprioritaskan proses naturalisasi Hubner.

Bung Ropan menyebut bahwa naturalisasi Hubner lebih didahulukan karena prosesnya sudah tinggal menunggu Keputusan Presiden (Kepres) Joko Widodo. Setelah itu, barulah PSSI memprioritaskan proses Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On.

“Banyak netizen yang titip kepada saya untuk menanyakan kepada pak Ketua sudah sejauh mana? Mudah-mudahan minggu ini selesai tuh tahapan-tahapan dia, untuk kemudian segera didaftarkan masuk ke skuad Shin Tae-yong,” kata Bung Ropan pada kanal Youtube pribadinya, Senin (27/11/2023).

“Bicara soal Justin Hubner sendiri, ini yang dikebut, pak Erick Thohir bilang kemarin kepada saya bahwa Justin yang sekarang lagi terus fokus konsentrasi,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3188954/ciro_alves_resmi_jalani_proses_naturalisasi_menjadi_wni_ciroofficial-eucG_large.jpg
Ciro Alves Resmi Ajukan Proses Naturalisasi Jadi WNI, Siap Main Bareng Ole Romeny di Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188761/john_heitinga-urF6_large.jpg
Segini Uang Fantastis yang Harus Disiapkan PSSI untuk Datangkan John Heitinga sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188528/beckham_putra-ofjb_large.jpg
PSSI Cari Pelatih Baru, Beckham Putra Ungkap Kriteria Ideal Juru Taktik Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188524/john_heitinga_berpeluang_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_johnheitinga-jwsz_large.jpg
Profil John Heitinga, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia yang Terpantau Follow Instagram Para Petinggi PSSI
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/09/51/1653733/atraksi-drone-tandai-opening-ceremony-sea-games-2025-dmb.webp
Atraksi Drone Tandai Opening Ceremony SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188488/john_heitinga_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_bukan_giovanni_van_bronckhorst_johnheitinga-zifJ_large.jpg
Ini Pertanda John Heitinga yang Latih Timnas Indonesia Bukan Giovanni van Bronckhorst?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement