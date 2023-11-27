Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Fakhri Husaini dan Park Hang-seo Disebut Cocok Gantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |10:15 WIB
Fakhri Husaini dan Park Hang-seo Disebut Cocok Gantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

FAKHRI Husaini dan Park Hang-seo disebut cocok gantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat sepakbola yang pernah menjadi bagian dari kepengurusan PSSI, Tommy Welly atau biasa dipanggil Bung Towel.

PSSI sebelumnya memiliki komitmen untuk memperpanjang kontrak STY -sapaan akrab Shin Tae-yong- sampai Juni 2024. Namun, perpanjangan kontrak pelatih 53 tahun itu bergantung bagaimana kiprahnya bersama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Fakhri Husaini. Foto: PSSI

Baca Juga:
baca_juga

Belakangan, nasib sang pelatih asal Korea Selatan itu mulai terancam karena hasil buruk yang diraih Timnas Indonesia di dua laga awal putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda dibantai Irak 1-5 dan ditahan 1-1 oleh Filipina sehingga kini menempati dasar klasemen sementara Grup F.

Melihat situasi tersebut, Bung Towel pernah merekomendasikan tiga opsi pelatih yang dinilai cocok gantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Ketiga pelatih tersebut, yakni Fakhri Husaini, Park Hang-seo, dan Akira Nishino.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3188954/ciro_alves_resmi_jalani_proses_naturalisasi_menjadi_wni_ciroofficial-eucG_large.jpg
Ciro Alves Resmi Ajukan Proses Naturalisasi Jadi WNI, Siap Main Bareng Ole Romeny di Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188761/john_heitinga-urF6_large.jpg
Segini Uang Fantastis yang Harus Disiapkan PSSI untuk Datangkan John Heitinga sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188528/beckham_putra-ofjb_large.jpg
PSSI Cari Pelatih Baru, Beckham Putra Ungkap Kriteria Ideal Juru Taktik Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188524/john_heitinga_berpeluang_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_johnheitinga-jwsz_large.jpg
Profil John Heitinga, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia yang Terpantau Follow Instagram Para Petinggi PSSI
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/09/11/1653497/jadwal-timnas-indonesia-vs-myanmar-ini-syarat-lolos-semifinal-sepak-bola-putra-sea-games-2025-zpj.webp
Jadwal Timnas Indonesia vs Myanmar: Ini Syarat Lolos Semifinal Sepak Bola Putra SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188488/john_heitinga_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_bukan_giovanni_van_bronckhorst_johnheitinga-zifJ_large.jpg
Ini Pertanda John Heitinga yang Latih Timnas Indonesia Bukan Giovanni van Bronckhorst?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement