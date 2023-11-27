Fakhri Husaini dan Park Hang-seo Disebut Cocok Gantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia

FAKHRI Husaini dan Park Hang-seo disebut cocok gantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat sepakbola yang pernah menjadi bagian dari kepengurusan PSSI, Tommy Welly atau biasa dipanggil Bung Towel.

PSSI sebelumnya memiliki komitmen untuk memperpanjang kontrak STY -sapaan akrab Shin Tae-yong- sampai Juni 2024. Namun, perpanjangan kontrak pelatih 53 tahun itu bergantung bagaimana kiprahnya bersama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Belakangan, nasib sang pelatih asal Korea Selatan itu mulai terancam karena hasil buruk yang diraih Timnas Indonesia di dua laga awal putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda dibantai Irak 1-5 dan ditahan 1-1 oleh Filipina sehingga kini menempati dasar klasemen sementara Grup F.

Melihat situasi tersebut, Bung Towel pernah merekomendasikan tiga opsi pelatih yang dinilai cocok gantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Ketiga pelatih tersebut, yakni Fakhri Husaini, Park Hang-seo, dan Akira Nishino.