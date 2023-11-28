Goda Napoli, Chelsea Siapkan Rp1,6 Triliun untuk Rekrut Victor Osimhen

LONDON - Chelsea tampaknya serius tertarik dengan striker andalan Napoli, Victor Osimhen. Untuk itu, tim asuhan Mauricio Pochettino itu menyiapkan dana besar, yakni 100 juta euro atau sekira Rp1,6 triliun untuk menggoda Napoli agar mau melepas Osimhen.

Tim berjuluk The Blues itu memang kabarnya tengah mencari pemain untuk menjadi ujung tombak. Osimhen yang tampil apik selama berseragam Napoli pun masuk dalam daftar incaran klub asal London tersebut.

"Menurut The Telegraph, penyerang Napoli Victor Osimhen adalah target utama Chelsea," ungkap Football Italia, Selasa (28/11/2023).

Tak tanggung-tanggung, bek Chelsea yang juga mantan pemain Napoli, Kalidou Koulibaly, dikabarkan akan berperan sebagai jembatan. Hal itu dilakukan agar kepindahan Osimhen bisa lebih mulus.

Osimhen merupakan top skorer Liga Italia musim lalu dengan koleksi 26 gol. Kontribusinya sebagai ujung tombak membantu Napoli menjuarai Liga Italia 2022-2023.