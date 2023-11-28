Advertisement
LIGA INDONESIA

Sama-Sama Abdi Negara, Kepergian Frets Butuan dan I Putu Gede dari Persib Bandung Beda Kasus

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |20:40 WIB
Sama-Sama Abdi Negara, Kepergian Frets Butuan dan I Putu Gede dari Persib Bandung Beda Kasus
Persib Bandung harus melepas dua abdi negara yakni I Putu Gede Juni Antara dan Frets Butuan (Foto: Instagram/@putugedejuniantara123)
BANDUNG - Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Teddy Tjahjono, memastikan lepasnya Frets Butuan dan I Putu Gede Juni Antara memiliki perbedaan kasus. Pun begitu, kedua pemain sama-sama pergi pada bursa transfer tengah musim Liga 1 2023-2024.

Putu Gede dilepas Persib karena mendapatkan panggilan tugas oleh Polri untuk kembali membela Bhayangkara FC pada putaran kedua Liga 1 2023-2024 ini. Padahal, kontraknya bersama Maung Bandung baru akan berakhir 2025.

Frets Butuan

Sementara itu, Frets Butuan mengajukan permohonan pengunduran diri dari Persib meski kontraknya berakhir 2026. Pasalnya saat ini, anggota TNI Angkatan Darat itu ditugaskan di Kodam XVI/Pattimura, Ternate, Maluku. 

“Tentunya ini beda dengan I Putu Gede. Frets Butuan benar-benar dipindahkan ke Kodam XVI Pattimura,” jelas Teddy di Graha Persib, Kota Bandung, Selasa (28/11/2023).

Selain itu, lanjutnya, Frets sudah tidak menjalani latihan bersama Persib sejak 14 November 2023. Bahkan, dia absen saat timnya menghajar Dewa United 5-1 pada akhir pekan lalu.

“Jadi memang Frets ditugaskan ke Kodam XVI Pattimura di Ternate. Dan keluarganya juga di sana. Jadi faktor penugasan dan faktor keluarga, dia mengajukan pengunduran diri,” terang Teddy.

Lebih lanjut, pria berkacamata itu mengaku mendapatkan kabar Frets akan memperkuat tim asal Ternate yakni Malut United di Liga 2 2023-2024. Hal itu pun tidak menjadi masalah karena Laskar Kie Raha sudah mengajukan surat ke Persib.

“Memang dia masih usia produktif, masih ingin melanjutkan karir bermain bola. Jadi Frets mencari klub di Ternate sesuai dengan tempat tugas dia,” tukas Teddy.

