Terungkap! Alasan Persib Bandung Beri Durasi Kontrak Berbeda ke Stefano Beltrame dan Kevin Ray Mendoza

BANDUNG – Alasan 2 pemain asing baru Persib Bandung dapat durasi kontrak berbeda terungkap. Kedua pemain asing itu adalah Stefano Beltrame dan juga Kevin Ray Mendoza.

Diketahui, eks pemain Juventus, Stefano Beltrame, hanya mendapat kontrak selama 6 bulan. Sementara itu, Kevin Ray Mendoza diikat kontrak hingga 18 bulan.

Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Teddy Tjahjono, menjelaskan perbedaan kontrak itu merupakan hal yang lumrah dalam proses perekrutan pemain. Pastinya, durasi kontrak itu diberikan sesuai dengan rekomendasi tim pelatih.

“Kalau Stefano Beltrame kan karena mungkin pelatih belum pernah kerja sama, mungkin,” jelas Teddy Tjahjono di Graha Persib, Bandung, Selasa (28/11/2023).

“Kalau Kevin sudah pernah menjadi anak buahnya saat di Kuala Lumpur FC. Jadi pasti ada chemistry, pernah kerja sama. Atas dasar itu mungkin direkomendasikan untuk direkrut selama 18 bulan,” lanjutnya.