Kisah Gelandang Persib Bandung Stefano Beltrame, Dulu Setim Cristiano Ronaldo Kini Main Bareng Beckham

KISAH gelandang Persib Bandung, Stefano Beltrame, dulu setim Cristiano Ronaldo kini main bareng Beckham Putra akan diulas Okezone. Persib Bandung baru saja resmi mendatangkan mantan gelandang Timnas Italia U-20, Stefano Beltrame, pada Selasa (28/11/2023) pagi WIB.

"Wilujeng sumping, Stefano. Stefano akan memperkuat PERSIB dengan ikatan kontrak 6 bulan ke depan dengan opsi perpanjangan," kata Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat, Teddy Tjahjono, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung.

(Stefano Beltrame saat foto bareng Cristiano Ronaldo pada 2018)

Stefano Beltrame diplot menggantikan Levy Madinda yang dikembalikan ke Johor Darul Takzim. Lantas, bagaimana perjalanan karier Stefano Beltrame sebelum bergabung dengan Persib Bandung?

Stefano Beltrame membela Juventus dari 2014-2020. Namun, dalam periode tersebut, Stefano Beltrame lebih banyak dipinjamkan ke sejumlah klub seperti Modena, Bari, Pro Vercelli, Sampdoria, FC Den Bosch, Go Ahead Eagles hingga CSKA Sofia.

Lantas, berapa caps Stefano Beltrame bersama Juventus? Ia hanya mencatatkan satu caps ketika membela Juventus kontra Genoa di pekan kedelapan Liga Italia 2012-2013.

Namun, sebelum dipinjamkan ke klub lain, Stefano Beltrame selalu kembali ke Juventus di musim panas. Di momen inilah, Stefano Beltrame sempat foto bareng dengan eks bintang Juventus, Cristiano Ronaldo, pada 2018.