HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara Besar yang Tidak Suka Sepakbola, Nomor 1 Adidaya!

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |20:01 WIB
5 Negara Besar yang Tidak Suka Sepakbola, Nomor 1 Adidaya!
Amerika Serikat termasuk negara besar yang tidak suka sepakbola meski memiliki tim nasional (Foto: Reuters/Scott Wachter)
BERIKUT lima negara besar yang tidak suka sepakbola. Kendati olahraga itu dicintai miliaran manusia di kolong langit, ada saja yang tidak suka dengannya.

Masyarakat di beberapa negara ini juga tidak tertarik dengan sepak bola. Alih-alih bermimpi menjadi bintang lapangan hijau, mereka justru menggemari olahraga lain. Walau begitu, mereka masih memiliki tim nasional sepakbola.

Ilustrasi bola

Berikut lima negara besar yang tidak suka sepakbola, dilansir dari HITC, Senin (27/11/2023).

5. Lithuania

Timnas Lithuania

Masyarakat Lithuania tidak terlalu menggemari olahraga sepakbola. Pasalnya, olahraga tersebut masih kalah populer dari bola basket. Mungkin tidak banyak yang tahu jika tim nasional sepakbola Lithuania hanya menempati peringkat 133 di dunia.

4. Kanada

Timnas Kanada

Sebagai negara dengan iklim dingin dan sering turun salju, sangat jarang orang memainkan sepak bola di Kanda. Mereka memiliki minat lebih besar pada olahraga hoki es.

Hoki es sangat populer di Kanada, dengan tujuh tim Kanada yang berkompetisi di NHL. Walaupun begitu, Kanada hanya pernah lolos ke Piala Dunia pada 1986 dan 2022.

3. India

Timnas India

Sepakbola di India menjadi olahraga populer dan memiliki banyak penggemar. Sayangnya, sepakbola masih kalah pamor daripada kriket. olahraga ini memiliki basis penggemar yang sangat besar. Bahkan dapat dikatakan kriket adalah olahraga nomor satu di sana.

Halaman:
1 2
      
