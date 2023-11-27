Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Omongan Zinedine Zidane dan Arsene Wenger Terbukti Benar soal 2 Gol Fantastis Cristiano Ronaldo yang Buat Sergio Aguero Malu

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |18:09 WIB
Omongan Zinedine Zidane dan Arsene Wenger Terbukti Benar soal 2 Gol Fantastis Cristiano Ronaldo yang Buat Sergio Aguero Malu
Cristiano Ronaldo bikin Sergio Aguero malu (Foto: Reuters/Ahmed Yosri)
OMONGAN Zinedine Zidane dan Arsene Wenger terbukti benar soal dua gol fantastis Cristiano Ronaldo yang buat Sergio Aguero malu. Hal itu terlihat setelah Cristiano Ronaldo tampil ciamik di laga Al Nassr melawan Al Okhdood.

Bertanding di Stadion Al Awwal Park, Jumat, 24 November 2023, Cristiano Ronaldo sukses membawa Al Nassr meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 3-0. Bahkan di laga ini, pemain Timnas Portugal ini sukses mencetak dua gol cantik yang membungkam perkataan Sergio Aguero.

Cristiano Ronaldo

Seperti diketahui, Sergio Aguero adalah sosok pemain yang terlihat sangat tidak suka dengan Cristiano Ronaldo. Legenda Manchester City itu bahkan sering menyebut jika ratusan gol yang telah dicetak oleh Ronaldo adalah sebuah keberuntungan semata.

Namun di laga melawan Al Okhdood, Ronaldo membuktikan bahwa gol-gol yang ia catatkan bukanlah sebuah keberuntungan. Akan tetapi murni perpaduan antara skill, insting dan juga pengalaman.

Pada gol pertama, Cristiano Ronaldo mendapat sebuah umpan lambung dari rekan satu timnya di kotak penalti. Namun alih-alih langsung menembaknya ke arah gawang dengan tendangan voli, Ronaldo memilih untuk mengontrolnya.

Dirinya bahkan melakukan kontrol dalam gangguan tiga pemain Al Okhdood. Meski begitu, tendangannya berhasil melewati ketiga pemain bertahan lawan dan merobek jala yang dikawal oleh Paulo Vitor.

Pada gol kedua, prosesnya jauh lebih menakjubkan. Cristiano Ronaldo sukses mencetak gol lambung cantik dari jarak 38 meter jauhnya dari gawang. Bahkan saat hendak melepaskan chip lambung itu, Ronaldo mendapat gangguan dari banyak pemain lawan.

Selain membungkam perkataan Aguero yang menganggap golnya adalah sebuah keberuntungan, aksi Cristiano Ronaldo di laga melawan Al Okhdood juga membuktikan perkataan Zinedine Zidane tentang dirinya.

