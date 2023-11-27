Kisah Unik Caludio Echeverri, Wonderkid Gacor Timnas Argentina yang Disebut Kombinasi Messi dan Maradona

KISAH unik Claudio Echeverri, wonderkid gacor Timnas Argentina yang disebut kombinasi Lionel Messi dan Diego Maradona akan diulas kali ini. Sosok pemain berusia 17 tahun tersebut kini sedang menjadi sorotan berkat aksi ciamiknya di Piala Dunia U-17 2023.

Bagaimana tidak, Claudio Echeverri tampak begitu menonjol di setiap laga. Dalam laga babak perempatfinal melawan Timnas Brasil U-17, Jumat 24 November 2023, Echeverri bahkan memborong tiga gol alias hattrick untuk Timnas Argentina U-17.

Cemerlangnya penampilan Claudio Echeverri di Piala Dunia U-17 2023 bahkan membuatnya disebut-sebut kombinasi antara Lionel Messi dan Diego Maradona. Hal ini diungkapkan oleh pemandu bakat River Plate, Daniel Brizuela.

Brizuela mengatakan Echeverri memiliki potensi besar untuk menjadi bintang Argentina di masa depan. Hal ini bahkan sudah terlihat sejak pertama kali Brizuela melihat Echeverri.

“Saat saya baru tiba dulu dan melihatnya pertama kali, saya bilang ke salah satu gurunya bahwa dia gabungan Maradona dan Messi. 'Kenapa?' tanya sang guru, karena dia punya keberanian, sikap, dan karakter Maradona dan karakteristik itu mirip dengan Messi, dia mencerminkan para pemain hebat,” jelas Brizuela, dilansir dari TyC Sports.

Claudio Echeverri sendiri merupakan wonderkid yang lahir di Resistencia pada 2 Januari 2006. Nama Echeverri kabarnya terinspirasi dari pesepakbola asal Bolivia bernama Marco Etcheverry yang dijuluki El Diablo alias Setan Kecil.

Sejak kecil, Echeverri telah menunjukkan ketertarikannya pada dunia sepakbola. Sehingga pada usia 8 tahun, dirinya mulai bermain di klub lokal bernama Chaco. Di sanalah, pemandu bakat River Plate menemukannya. Lalu, dua tahun setelahnya, Echeverri direkrut oleh klub tersebut.