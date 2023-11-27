Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Jeonnam Dragons Nilai Asnawi Mangkualam Perlu Berkembang Lagi

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |02:05 WIB
Pelatih Jeonnam Dragons Nilai Asnawi Mangkualam Perlu Berkembang Lagi
Asnawi Mangkualam diharapkan bisa terus berkembang (Foto: Instagram/Asnawi Mangkualam)
A
A
A

BUCHEON – Pelatih Jeonnam Dragons, Lee Jang-kwan menilai Asnawi Mangkualam perlu berkembang lebih baik lagi. Lee sempat kecewa dengan Asnawi, namun menurutnya itu merupakan bagian prosesnya untuk berkembang.

Asnawi Mangkualam direkrut Jeonnam Dragons pada Januari 2023. Pemain yang direkrut dari Ansan Greeners itu mempunyai kontrak bersama Jeonnam Dragons hingga 31 Desember 2023 mendatang.

Sejak saat itu, Asnawi tercatat sudah membuat 26 penampilan bersama Jeonnam Dragons di semua kompetisi. Sayangnya, kapten Timnas Indonesia itu gagal mengantar Jeonnam Dragons mendapatkan tiket Play Off Liga Utama Korea Selatan.

Pada pertandingan terakhir Liga 2 Korea Selatan, Asnawi dan kolega dikalahkan Bucheon (1-4) di Bucheon Stadium, Korea Selatan pada Minggu (26/11/2023). Kekalahan ini menutup peluang Jeonnam Dragons masuk ke divisi teratas Liga Korea Selatan.

Sebab, Jeonnam Dragons harus puas menduduki posisi ketujuh klasemen akhir Liga 2 Korea Selatan 2023. Selepas pertandingan, Lee mengungkapkan penilaiannya terhadap performa Asnawi pada musim ini.

Lee mengatakan masih belum puas dengan penampilan eks pemain PSM Makassar tersebut. Namun begitu, pelatih berusia 49 tahun itu mewajarkan segala kekurangan itu karena merupakan bagian dari proses Asnawi untuk berkembang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188539/pratama_arhan_bersama_kedua_orangtuanya-lMgH_large.jpg
Pratama Arhan Berduka, Netizen Indonesia Kompak Kirim Doa dan Dukungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188494/penghormatan_spesial_bangkok_united_kepada_pratama_arhan-sCJq_large.jpg
Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia, Bangkok United Berduka dan Beri Penghormatan Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188435/pratama_arhan_dan_ernando_ari-EvFW_large.jpg
Skuad Timnas Indonesia Berduka Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia: Dari Indra Sjafri hingga Ernando Ari Sampaikan Belasungkawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188422/azizah_salsha-yFpc_large.jpg
Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia, Azizah Salsha Datang Melayat ke Rumah Duka di Blora
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/09/51/1653469/jadwal-bulu-tangkis-sea-games-2025-kans-2-emas-dari-sektor-beregu-ieg.webp
Jadwal Bulu Tangkis SEA Games 2025: Kans 2 Emas dari Sektor Beregu
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/09/timnas_indonesia_u_22.jpg
Lupakan Kekalahan, Timnas Indonesia U-22 Langsung Geber Persiapan Lawan Myanmar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement