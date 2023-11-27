Pelatih Jeonnam Dragons Nilai Asnawi Mangkualam Perlu Berkembang Lagi

BUCHEON – Pelatih Jeonnam Dragons, Lee Jang-kwan menilai Asnawi Mangkualam perlu berkembang lebih baik lagi. Lee sempat kecewa dengan Asnawi, namun menurutnya itu merupakan bagian prosesnya untuk berkembang.

Asnawi Mangkualam direkrut Jeonnam Dragons pada Januari 2023. Pemain yang direkrut dari Ansan Greeners itu mempunyai kontrak bersama Jeonnam Dragons hingga 31 Desember 2023 mendatang.

Sejak saat itu, Asnawi tercatat sudah membuat 26 penampilan bersama Jeonnam Dragons di semua kompetisi. Sayangnya, kapten Timnas Indonesia itu gagal mengantar Jeonnam Dragons mendapatkan tiket Play Off Liga Utama Korea Selatan.

Pada pertandingan terakhir Liga 2 Korea Selatan, Asnawi dan kolega dikalahkan Bucheon (1-4) di Bucheon Stadium, Korea Selatan pada Minggu (26/11/2023). Kekalahan ini menutup peluang Jeonnam Dragons masuk ke divisi teratas Liga Korea Selatan.

Sebab, Jeonnam Dragons harus puas menduduki posisi ketujuh klasemen akhir Liga 2 Korea Selatan 2023. Selepas pertandingan, Lee mengungkapkan penilaiannya terhadap performa Asnawi pada musim ini.

Lee mengatakan masih belum puas dengan penampilan eks pemain PSM Makassar tersebut. Namun begitu, pelatih berusia 49 tahun itu mewajarkan segala kekurangan itu karena merupakan bagian dari proses Asnawi untuk berkembang.