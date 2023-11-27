Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Arya Sinulingga Angkat Bicara soal Cekcok dengan Presiden Persiraja Banda Aceh

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |16:00 WIB
Arya Sinulingga Angkat Bicara soal Cekcok dengan Presiden Persiraja Banda Aceh
Arya Sinulingga buka suara soal cekcok dengan Presiden Persiraja Banda Aceh. (Foto: PSSI)
A
A
A

DELI SERDANG – Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulingga, angkat bicara soal kabar dirinya cekcok dengan Presiden Persiraja Banda Aceh, Nazaruddin Dek Gam. Cekcok itu terjadi di laga Liga 2 2023-2024 yang digelar di Stadion Baharoeddin Siregar, Deli Serdang, Sabtu 25 November 2023.

Sebelumnya, viral di dunia maya video Arya mengusir Dek Gam di tribun stadion. Untuk diketahui, Dek Gam memang sempat diganjar sanksi disiplin berupa denda Rp22,5 juta serta larangan hadir pada aktivitas Persiraja di lima pertandingan.

Persiraja Banda Aceh

Dek Gam dihukum lantaran mengucap kata kasar kepada perangkat pertandingan dalam pertemuan pertama Persiraja dengan Sada Sumut, 30 September 2023. Video Arya mengusir Dek Gam pun menuai kontroversi karena masa berlaku sanksi Dek Gam sejatinya sudah selesai.

Arya kemudian buka suara soal polemik tersebut. Menurut Arya, alih-alih mematuhi sanksi, Dek Gam malah hadir di stadion pada tiga laga Persiraja, sebelum berhadapan kembali dengan Sada Sumut.

“Tetapi kenyataannya, Presiden Persiraja tidak pernah menjalani hukuman, karena terbukti di akun Persiraja, (Dek Gam) datang dan menghadiri pertandingan Persiraja melawan Sriwijaya, melawan Semen Padang dan PSMS Medan,” kata Arya pada keterangan tertulisnya, Senin (27/11/2023).

“Jadi, kalau ada yang mengatakan dia sudah menjalani hukuman lima kali pada saat melawan Sada Sumut kemarin tanggal 26 November 2023 di Deli Serdang, itu sama sekali bohong, karena dia tidak pernah menjalani hukuman selama lima kali tidak berpartisipasi dalam pertandingan,” tuturnya kemudian.

Halaman:
1 2
      
