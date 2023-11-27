PSS Sleman Perkuat Lini Serang dengan Datangkan Penyerang Timnas Sudan Selatan Ajak Riak

PSS Sleman perkuat lini serang dengan datangkan penyerang Timnas Sudan Selatan, Ajak Riak. Kehadirannya juga sekaligus melengkapi kuota pemain asing Super Elja – julukan PSS Sleman.

Ajak Riak telah berkarier bersama tim kasta kedua Liga Australia, Bentleigh pada musim 2021-2022. Dia kemudian pindah ke tim kasta kedia Liga Australia lainnya, South Melbourne FC pada 2022-2023. Di sana, pemain berpostur 195 cm ini mencetak lima gol dan tiga assist.

"Sejauh ini perasaan saya tentu sangat senang bisa bergabung di PSS. Klub memperhatikan saya, manajer, staf, semua orang, dan tim media dengan baik. Saya mendapat sambutan hangat dan saya sangat senang sebelumnya," ujarnya, Minggu (26/11/2023).

Pemain yang juga memiliki kewarganegaraan Australia ini pun mengungkapkan targetnya untuk bergabung di PSS.