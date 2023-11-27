Suporter Persib Bandung Bentrok dengan Polisi di Tangerang, CEO Dewa United: Preseden Buruk Sepak Bola Indonesia

TANGERANG - Suporter Persib Bandung terlibat bentrokan dengan pihak kepolisian saat bertandang ke kandang Dewa United di Indomilk Arena, Tangerang, Minggu (26/11/2023). CEO Dewa United, Ardian Satya Negara, tak senang dengan kejadian itu.

Bentrokan pada laga pekan ke-20 Liga 1 2023-2024 itu terjadi karena ribuan suporter Persib yang memaksa masuk ke area dalam Indomilk Arena. Padahal, sebagaimana diketahui, musim ini suporter dilarang hadir saat timnya melakoni laga tandang.

"Sebenarnya ini menjadi preseden buruk untuk sepak bola Indonesia. Sudah jelas dalam regulasi sebelum liga mulai juga diinfokan ke semua klub dan suporter. Ketum PSSI juga sudah bertemu dengan para suporter, tetapi kenyataannya di lapangan seperti ini," ujar Ardian kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Minggu (26/11/2023).

"Sejak awal dari manajemen kami sudah infokan dari jauh-jauh hari kalau kami tidak menjual tiket. Saya juga sudah berkoordinasi dan bersurat ke pihak Persib dan semua pihak," kata Ardian.

Kendati demikian, meskipun dengan himbauan dan sosialisasi yang sudah dilakukan, pada akhirnya hari ini terlihat tetap hadir ribuan suporter Persib di kawasan Indomilk Arena. Bentrokan pun tak terelakkan lagi antara kedua pihak.

"Tadi saya dapat info terakhir itu sekitar tiga sampai empat ribu (suporter Persib yang hadir) di depan," ungkap Ardian.