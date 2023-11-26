Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lama Absen karena Cedera, Ivar Jenner Tak Sabar Segera Bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |15:52 WIB
Lama Absen karena Cedera, Ivar Jenner Tak Sabar Segera Bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
Pemain Timnas Indonesia, Ivar Jenner. (Foto: Instagram/ivarjnr)
UTRECHT – Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Ivar Jenner beberapa kali absen membela Garuda karena cedera. Namun, Ivar mengaku cederanya sudah membaik dan karena itu ia pun tidak sabar kembali memperkuat Timnas Indonesia yang akan beraksi di Piala Asia 2023 pada Januari 2024.

Ya, Ivar tidak menampakkan diri di skuad Timnas Indonesia sejak putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia tidak dibawa Timnas Indonesia kala membantai Brunei Darussalam dua kali dengan total kemenangan 12-0 pada Oktober 2023 silam.

Kemudian, Ivar juga belum terlihat kala Timnas Indonesia melakoni putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Absennya Ivar di lini tengah skuad Garuda pun cukup terasa.

Timnas Indonesia dibantai 1-5 oleh Irak, kemudian hanya mampu bermain imbang 1-1 dengan Filipina. Cedera yang belum pulih menjadi penyebab Ivar belum bisa kembali ke skuad Merah Putih.

Ivar Jenner

Kabar baiknya, Ivar mengabarkan bahwa cedera yang dialaminya sudah mulai membaik. Gelandang berusia 19 tahun ini pun berharap dirinya siap membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 mendatang.

