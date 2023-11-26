Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara yang Dirugikan Gara-Gara Timnas Prancis U-17 Diduga Pakai Pemain Cabutan, Nomor 1 Sampai Ngadu ke FIFA

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |15:09 WIB
5 Negara yang Dirugikan Gara-Gara Timnas Prancis U-17 Diduga Pakai Pemain Cabutan, Nomor 1 Sampai Ngadu ke FIFA
Timnas Prancis U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

TERDAPAT 5 negara yang dirugikan gara-gara Timnas Prancis U-17 diduga pakai pemain cabutan akan Okezone bahas di artikel ini. Ya, Prancis U-17 tengah menjadi sorotan karena diduga melakukan kecurangan di Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di Indonesia.

Seperti yang diketahui, saat ini para penggawa Les Bleus muda tengah mempersiapkan diri menghadapi Mali U-17 di babak semifinal Piala Dunia U-17 2023. Laga yang digelar di Stadion Manahan, Solo tersebut akan berlangsung pada Selasa 28 November 2023.

Sayangnya perjalanan Prancis U-17 untuk mencapai babak semifinal Piala Dunia U-17 2023 penuh kontroversi. Sebab Prancis U-17 terlihat memainkan Yanis Issoufuou, pemain yang ternyata pernah membela negara lain di Kualifikasi Piala Dunia U-17 2023.

Issoufou ternyata telah bermain bersama Timnas Nigeria U-17 dalam kualifikasi Piala Afrika U-17 2023. Sebagai catatan, Piala Afrika U-17 2023 merupakan jalur menuju Piala Dunia U-17 2023 dari benua Afrika.

Federasi Burkina Faso melaporkan masalah tersebut dan kini kabarnya posisi Timnas Prancis U-17 di Piala Dunia U-17 2023 sedang terancam. Namun, menurut klaim dari media Prancis, L’Equipe, Issofou hanya diskors oleh FIFA, sementara untuk sanksi Timnas Prancis U-17 belum ada kabar lanjutan.

Sebab itulah Issoufou yang awalnya selalu main di tiga laga fase grup, tiba-tiba menghilang dari skuad utama Prancis U-17 di babak 16 besar dan perempatfinal Piala Dunia U-17 2023. Terlepas dari semua itu, Prancis U-17 tetap dianggap telah berbuat curang dan beberapa tim pun pad akhirnya dirugikan.

Lantas siapa saja negara tersebut?

Berikut 5 Negara yang Dirugikan Gara-Gara Timnas Prancis U-17 Diduga Pakai Pemain Cabutan:

5. Timnas Uzbekistan U-17

Timnas Uzbekistan U-17

Timnas Uzbekistan U-17 disingkirkan Prancis U-17 di babak perempatfinal Piala Dunia U-17 2023. Meski nama Issoufou tidak ada dalam skuad Prancis U-17, tetap saja cara yang dilakukan pasukan Les Bleus itu tidak dibenarkan karena telah memainkan pemain cabutan.

Sebab gara-gara Issoufou, Timnas Prancis U-17 berhasil tampil baik di Grup E hingga akhirnya menjadi juara di grup tersebut.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3187977/timnas_indonesia_baru_3_kali_meraih_medali_emas_sea_games_okezone-QD3L_large.jpg
5 Negara yang Paling Banyak Mendapatkan Medali Emas Sepakbola SEA Games, Nomor 1 Bukan Timnas Indonesia U-22!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187779/timnas_putri_indonesia-cnrb_large.jpg
5 Pemain Timnas Indonesia Putri yang Diprediksi Bersinar di SEA Games 2025, Nomor 1 Mesin Gol Garuda Pertiwi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/49/3187533/5_calon_pengganti_wiliam_marcilio_di_persib_bandung_wiliamm96-CLWF_large.jpg
5 Calon Pengganti Wiliam Marcilio di Persib Bandung, Nomor 1 Ricky Kambuaya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187245/cristiano_ronaldo-hsWo_large.jpg
4 Rekor Gila yang Bisa Dipecahkan Cristiano Ronaldo di Piala Dunia 2026, Nomor 1 Paling Mudah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/09/11/1653389/48-tahun-sea-games-timnas-indonesia-akhirnya-kalah-dari-filipina-di-sepak-bola-putra-wjh.webp
48 Tahun SEA Games, Timnas Indonesia Akhirnya Kalah dari Filipina di Sepak Bola Putra
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/04/mauro_zijlstra.jpg
Mauro Zijlstra Kirim Pesan Haru usai Timnas Indonesia U-22 Kalah dari Filipina
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement