HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Timnas Argentina U-17 Ogah Bicara soal Gelar Juara Piala Dunia U-17 2023: Jerman U-17 Akan Sulit!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |11:39 WIB
Pelatih Timnas Argentina U-17 Ogah Bicara soal Gelar Juara Piala Dunia U-17 2023: Jerman U-17 Akan Sulit!
Pelatih Timnas Argentina U-17 Diego Placente belum pikirkan gelar juara Piala Dunia U-17 2023 (Foto: LOC WCU17/SBN)
PELATIH Timnas Argentina U-17, Diego Placente, ogah bicara soal gelar juara Piala Dunia U-17 2023. Placente menegaskan bahwa ada jalan terjal yang menanti timnya, karena Jerman U-17 akan jadi lawan yang sulit di semifinal.

La Albiceleste – julukan Argentina – sukses menyingkirkan Brasil U-17 di perempatfinal dengan skor telak 3-0 di Jakarta International Stadium (JIS), Jumat (24/11/2023) kemarin. Pada laga berikutnya, mereka akan menghadapi Jerman U-17 di Stadion Manahan, Solo, Selasa (28/11/2023).

Timnas Argentina U-17

Diego Placente mengatakan timnya saat ini sedang menyiapkan tim melawan Jerman U-17. Jadi, dia belum bisa bicara kans Argentina U-17 untuk menjadi juara karena masih terlalu dini.

"Kami belum memikirkan juara sejauh ini. Kami menyadari bahwa kami telah mengambil langkah penting setelah melewati babak perempat final," kata Diego Placente dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Minggu (26/11/203).

Dia mengatakan tidak akan mudah timnya untuk menaklukan Der Panzer – julukan Jerman. Sebab, tim lawan dihuni pemain-pemain berkualitas yang harus dipertimbangkan.

