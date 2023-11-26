Kualifikasi Piala Dunia 2026: Media Vietnam Minta Golden Star Warriors Waspadai Kebangkitan Timnas Indonesia

Para penggawa Timnas Indonesia di sesi latihan bersama (Foto: PSSI)

JAKARTA - Timnas Vietnam diminta mewaspadai misi kebangkitan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Media Vietnam, The Thao 247, meminta The Golden Star Warriors tak meremehkan kekuatan lawan.

Mereka meyakini pasukan Shin Tae-yong bakal tampil ngotot usai meraih hasil kurang memuaskan di dua laga sebelumnya. Skuad Garuda pun diyakini bakal berusaha semaksimal mungkin pada pertangingan berikutnya.

"Timnas Indonesia berencana menyerang Timnas Vietnam," tulis judul artikel yang dibuat The Thao 247, dikutip Sabtu (25/11/2023).

"Setelah serangkaian pertandingan yang gagal di babak 2 Kualifikasi Dunia 2026, Timnas Indonesia baru-baru ini berencana mempersiapkan diri menuju putaran final Piala Asia 2023," tambahnya.

"Khusus tim Indonesia senior, berencana melakukan naturalisasi 4 pemain lagi. Jay Idzes, Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On dan Ragnar Oratmangoen," lanjut The Thao 247.