HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Dewa United vs Persib Bandung di Liga 1 2023-2024: Pesta Gol, Maung Bandung Hancurkan Tuan Rumah 5-1!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |20:55 WIB
Hasil Dewa United vs Persib Bandung di Liga 1 2023-2024: Pesta Gol, Maung Bandung Hancurkan Tuan Rumah 5-1!
Ciro Alves dan David da Silva jadi pahlawan kemenangan 5-1 Persib Bandung atas Dewa United. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

TANGERANG Persib Bandung baru saja pesta gol ke gawang Dewa United dalam laga pekan ke-20 Liga 1 2023-2024, pada Minggu (26/11/2023) malam WIB. Bermain di Indomilk Arena, Tangerang, Persib tepatnya menang telak 5-1 atas tim tuan rumah.

Tiga gol Persib berasal dari hattrick Ciro Alves. Sementara dua gol lagi diborong oleh David Da Silva. Sementara Dewa United bisa mencetak satu gol di akhir laga berkat tendangan penalti Risto Mitrevski.

Dengan kemenangan itu, Persib terus menempel Borneo FC yang kini bertengger di puncak klasemen sementara Liga 1 2023-2024. Persib yang berada di urutan kedua mengoleksi 38 poin, yang berarti hanya beda tiga angka saja dari Borneo FC.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Dewa United vs Persib Bandung

Sedang dalam tren positif, Persib Bandung langsung tampil agresif pada awal babak pertama. Tak butuh waktu lama, mereka langsung unggul melalui gol yang dicetak Ciro Alves (5').

Keunggulan cepat itu membuat Persib makin percaya diri. Ciro Alves (31') kembali mencetak gol dan menggandakan keunggulan Persib menjadi 2-0 atas tim tuan rumah.

Dewa United berusaha untuk mengejar ketertinggalan dua gol pada sisa babak pertama. Namun, mereka tak mampu mencetak gol dan babak pertama pun berakhir dengan skor 2-0 untuk Persib.

