HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Brentford vs Arsenal di Liga Inggris 2023-2024: Kai Havertz Bawa Arsenal Menang 1-0

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |03:44 WIB
Hasil Brentford vs Arsenal di Liga Inggris 2023-2024: Kai Havertz Bawa Arsenal Menang 1-0
Kai Havertz bawa Arsenal curi tiga poin dari kandang Brentford (Foto: Reuters)
A
A
A

BRENTFORD - Arsenal meraih hasil positif di pekan ke-13 Liga Inggris 2023-2024. Bertamu ke markas Brentford, The Gunners menang dengan skor tipis 1-0.

Bermain di Gtech Community Stadiu, Minggu (26/11/2023), pasukan Mikel Arteta dominan sejak awal. Gol tunggal dari Kai Havertz cukup untuk membawa Arsenal meraih kemenangan di laga kali ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain di depan publik lawan nyatanya tak membuat para pemain Arsenal ragu untuk tampil menyerang sejak awal. Menit ke-14, tim arahan Mikel Arteta langsung mengancam gawang Brentford.

Mendominasi permainan, peluang-peluang Arsenal sebenarnya membuahkan hasil di pengujung babak pertama. Sundulan Gabriel Jesus di depan gawang dari operan lob Bukayo Saka bisa ditepis oleh kiper Brentford, dan bola muntah langsung ditanduk oleh Leandro Trossard dari jarak dekat.

Namun, VAR menganulir gol itu karena Jesus dianggap terlebih dulu offside. Meski terus menyerang, Arsenal masih kesulitan menciptakan gol. Skor 0-0 pun bertahan hingga jeda.

Halaman:
1 2
      
