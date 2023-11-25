Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Yordania U-23 Tak Sepakat Timnas Indonesia U-23 Underdog di Piala Asia U-23 2024

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |17:50 WIB
Pelatih Yordania U-23 Tak Sepakat Timnas Indonesia U-23 <i>Underdog</i> di Piala Asia U-23 2024
Timnas Indonesia U-23 bukan underdog di Grup A Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
AMMAN - Pelatih Timnas Yordania U-23, Abdullah Abu Zameh, tidak sepakat Timnas Indonesia U-23 merupakan underdog di Grup A Piala Asia U-23 2024. Menurutnya, semua tim punya peluang untuk lolos ke babak gugur.

Undian Piala Asia U-23 2024 menghasilkan grup neraka, salah satunya Grup A yang dihuni Timnas Indonesia U-23. Ya, Garuda Muda berada satu grup dengan tiga raksasa, yakni Yordania U-23, Timnas Qatar U-23 selaku tuan rumah dan Timnas Australia U-23 yang merupakan langganan turnamen.

Piala Asia U-23 2024

Timnas Indonesia U-23 dianggap inferior di babak penyisihan grup. Terlebih Garuda Muda memiliki rekor tak mengenakkan menghadapi wakil Timur Tengah.

Namun Abu Zam'eh selaku pelatih Yordania U-23 tidak sepakat. Menurutnya, empat tim di Grup A memiliki peluang yang sama.

“Tim di grup ini (Grup A) punya peluang yang sama untuk lolos ke babak pertama, dalam upaya lolos ke Olimpiade Paris 2024,” kata Abu Zam'eh dilansir laman resmi Federasi Sepak Bola Yordania (JFA), Sabtu (25/11/2023).

“Semua tim sudah mencapai level yang dekat, dan mencapai prestasi jauh di turnamen adalah hak sah bagi semua peserta,” imbuh pelatih berusia 47 tahun ini.

Halaman:
1 2
      
