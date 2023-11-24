Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Susunan Pemain Terbaik Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024: Otomatis Finis 3 Besar?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |17:47 WIB
Prediksi Susunan Pemain Terbaik Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024: Otomatis Finis 3 Besar?
Rafael Struick dan Marselino Ferdinan bisa jadi andalan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@rafaelstruick)
A
A
A

PREDIKSI susunan pemain terbaik Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Putaran final Piala Asia U-23 2024 bakal dilangsungkan di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024.

Berdasarkan hasil drawing fase grup Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup A bersama tuan rumah Qatar, Yordania, dan Australia. Skuad Garuda Muda menjadi satu-satunya tim debutan di Piala Asia U-23 2024.

Timnas Indonesia U-23

(Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup A Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

Sementara itu, Qatar, Australia dan Yordania lebih berpengalaman di Piala Asia U-23. Yordania dan Australia pernah finis ketiga di Piala Asia U-23, sedangkan Qatar menyelesaikan turnamen dua tahunan ini di posisi empat.

Kendati demikian, PSSI menargetkan Timnas Indonesia U-23 finis tiga besar di Piala Asia U-23 2024. Pasalnya, hanya juara satu, dua dan tiga Piala Asia U-23 2024 yang lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024.

Sementara itu, tim posisi keempat Piala Asia U-23 2024 akan menjalani playoff. Nantinya, peringkat keempat tersebut akan melawan tim asal Afrika (CAF) untuk memperebutkan satu tiket terakhir ke Olimpiade 2024.

Karena itu, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, harus membentuk skuad terbaiknya agar mampu bersaing di Piala Asia U-23 2024. Shin Tae-yong bisa memanggil dua pemain keturunan tambahan yakni Justin Hubner dan Nathan Tjoe-A-On yang masih menjalani proses naturalisasi.

Halaman:
1 2
      
