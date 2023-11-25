Jelang Debut di Laga Bhayangkara FC vs Persija Jakarta, Gustavo Almeida Siapkan Selebrasi Baru

JAKARTA – Striker anyar Persija Jakarta, Gustavo Almeida mengaku tengah menyiapkan selebrasi baru jelang tampil di laga debutnya sebagai pemain Macan Kemayoran. Meski sudah memiliki selebrasi khas yang mirip dengan simbol ‘Sajete’ The Jakmania, Gustavo masih ingin mempunyai selebrasi baru untuk merayakan bergabungnya dirinya dengan Persija.

Seperti yang diketahui, Gustavo merupakan rekrutan baru Persija Jakarta pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2023-2024. Pemain berusia 27 tahun itu direkrut Macan Kemayoran dari Arema FC dengan status pinjaman hingga akhir musim.

Saat ini, Gustavo tercatat sudah membukukan 14 gol dari 16 pertandingan di Liga 1 2023-2024. Sering mencetak gol, Gustavo mengatakan ingin bereksperimen selebrasi anyar bersama Macan Kemayoran.

"Mungkin saya akan mencobanya. Sembari bermain FIFA nanti saya akan mendapatkan inspirasi untuk selebrasi. Namun untuk sekarang, saya akan melanjutkan selebrasi pertama karena serupa dengan identitas klub ini," kata Gustavo dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Sabtu (25/11/2023).

Sebelumnya, Gustavo dikenal memiliki selebrasi yang sangat mirip dengan simbol Sajete The Jakmania saat mencetak gol. Striker asal Brasil itu mengungkapkan, makna dari perayaan gol itu sejatinya merupakan inisial dari nama sang istri.

"Menurut saya ini adalah hal yang bagus. Selebrasi pertama saya persis dengan simbol yang melekat dengan Persija, yaitu simbol the Jakmania. Mungkin saya akan melanjutkan selebrasi itu di sini, karena ini juga merupakan inisial dari istri saya," jelas Gustavo.