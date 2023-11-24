Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Laga Bhayangkara FC vs Persija Jakarta, Macan Kemayoran Fokus kepada 2 Hal Ini

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |11:02 WIB
Jelang Laga Bhayangkara FC vs Persija Jakarta, Macan Kemayoran Fokus kepada 2 Hal Ini
Persija Jakarta persiapkan diri sebelum laga kontra Bhayangkara FC (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

JELANG laga Bhayangkara FC vs Persija Jakarta, Macan Kemayoran fokus latihan kepada dua hal. Ilham Rio Fahmi mengatakan bahwa fokus latihan anak-anak asuhan Thomas Doll adalah kepada peningkatan taktikal dan fisik.

Macan Kemayoran – julukan Persija – bakal melakoni laga pekan ke-20 di Liga 1 2023-2024. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi pada Senin (27/11/2023).

Persija Jakarta

Menghadapi tim juru kunci, Persija Jakarta tak mau anggap remeh. Kini, pasukan Thomas Doll sedang menggenjot latihan taktikal dan fisik menjelang pertandingan itu.

"Untuk beberapa hari pertama, pelatih belum memberikan latihan yang berat. Namun setiap harinya pelatih terus menaikkan intensitasnya. Sekarang kami sudah memasuki masa persiapan,” ucap Rio dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Jumat (24/11/2023).

“Latihan memperkuat fisik dan latihan taktikal sudah pasti akan akan menjadi menu utama sesi latihan beberapa hari ke depan,” tambah Rio.

Halaman:
1 2
      
