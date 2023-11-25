Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Curhat Pelatih RANS Nusantara FC Eduardo Almeida Kesulitan Cari Rekrutan Baru di Tengah Musim Liga 1 2023-2024

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |01:24 WIB
Curhat Pelatih RANS Nusantara FC Eduardo Almeida Kesulitan Cari Rekrutan Baru di Tengah Musim Liga 1 2023-2024
RANS Nusantara FC kala berlaga di Liga 1. (Foto: RANS Nusantara FC)
TANGERANG – Pelatih RANS Nusantara FC, Eduardo Almeida, berbagi kisah bahwa timnya kini kesulitan cari rekrutan baru di bura transfer tengah musim Liga 1 2023-2024. Menurutnya, mencari pemain untuk didatangkan ke timnya cukup sulit karena banyak tim yang tidak ingin melepas pemain.

“Mari kita identifikasi di sini. Kami mengidentifikasi posisi yang dibutuhkan, tentu semua orang tahu. Tapi, situasinya tidak mudah, tidak mudah karena seperti yang saya katakan sebelumnya, ada pemain yang tidak di-release oleh tim," ungkap Almeida di Indomilk Arena, Tangerang, Kamis 23 November 2023.

RANS Nusantara FC

"Bahkan dari Liga 2 sekali pun, yang terbaik sedang berjuang untuk promosi, sehingga tim mereka tidak bisa melepaskan pemainnya,” lanjutnya.

“Tapi, soal situasi di bursa transfer kali ini, saya pikir bukan hanya RANS FC saja yang mengalami, semua tim juga tidak mudah mendapatkan tambahan pemain," jelas Almeida.

