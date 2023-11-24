Hasil Timnas Brasil U-17 vs Timnas Argentina U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Claudio Echeverri Hattrick, Tim Tango Menang 3-0

JAKARTA - Timnas Argentina U-17 memastikan diri ke semifinal Piala Dunia U-17 2023. Tim Tango berhasil mengatasi perlawanan rival mereka, Timnas Brasil U-17.

Kedua tim saling berhadapan di Jakarta International Stadium, Jumat (24/11/2023). Timnas Argentina U-17 menang telak 3-0 lewat hattrick Claudio Echeverri.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Brasil U-17 dan Argentina U-17 langsung bermain lepas sejak awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim menampilkan intensitas laga yang cukup tinggi dengan saling jual dan beli serangan.

Pada menit ke-15, La Selecao -julukan Brasil U-17 hampir sama unggul atas Argentina U-17. Sayangnya, sepakan Rayan masih tipis di samping gawang tim lawan.

Tim asuhan Diego Placente mulai menggempur pertahanan Brasil U-17 memasuki menit ke-20. Namun, pertahanan Brasil U-17 cukup kokoh menghalau gelombang serangan yang datang.

La Albiceleste -julukan Argentina U-17 berhasil memecahkan kebuntuan pada menit ke-28. Kepastian itu usai Claudio Echeverri mampu membobol gawang Brasil U-17. Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam antara kedua tim. Argentina U-17 sementara waktu unggul 1-0 atas Brasil U-17.