Mario Balotelli Kecelakaan Mobil di Italia, Tolak Uji Kadar Alkohol hingga SIM Disita!

BRESCIA - Mario Balotelli alami kecelakaan mobil di Brescia, Italia. Pesepakbola berdarah Ghana itu beruntung selamat dari kecelakaan tunggal tersebut meski harus berurusan dengan polisi.

Menurut laporan media Italia, Fatto Quotidiano, kecelakaan terjadi di kampung halaman Balotelli, yakni Wilayah Orzinuovi di Brescia, Kamis 23 November 2023 sekira pukul 20.30 waktu setempat. Dia kehilangan kendali atas mobil Audi Q8 yang dikendarainya hingga menabrak pembatas jalan.

Beruntung, Balotelli selamat dari kecelakaan itu tanpa menderita luka berarti berkat air bag yang terpasang di mobilnya. Kendati begitu, pemain Adana Demirspor tersebut sempat mendapat penanganan medis karena langsung berbaring di jalan usai keluar dari bangkai kendaraannya.

Dilansir dari Daily Mail, Jumat (24/11/2023), polisi sempat memaksa Balotelli untuk melakukan uji kadar alkohol di tempat kejadian perkara (TKP). Hal ini merupakan prosedur dasar di negara-negara Eropa.

Sayangnya, pesepakbola berusia 33 tahun itu menolak kebijakan polisi. Alhasil, surat izin mengemudi (SIM) milik Balotelli disita pihak kepolisian.

Setelah berurusan dengan polisi, Balotelli kemudian dijemput oleh saudaranya Enock Barwuah. Keduanya lalu pulang ke rumah.