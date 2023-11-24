Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 jika Tak Diperkuat Pemain Abroad: Shin Tae-yong Pusing?

Berikut prediksi line up Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 jika tanpa pemain abroad. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 jika tak diperkuat pemain abroad akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup A Piala Asia U-23 2024 bersama tuan rumah Qatar U-23, Yordania U-23 dan Australia U-23.

Turnamen Piala Asia U-23 2024 digelar di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024, atau berbarengan dengan kompetisi reguler. Ada potensi, pelatih Timnas Indonesia U-23 Shin Tae-yong tak bisa memanggil pemain-pemain terbaiknya, mengingat Piala Asia U-23 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA.

(Shin Tae-yong bersama Rafael Struick. (Foto: PSSI)

Jika PSSI gagal melobi para pemain Timnas Indonesia U-23 yang berkarier di luar negeri, otomatis skuad Garuda Muda full pemain Liga 1 di Piala Asia U-23 2024. Kondisi ini praktis merugikan, mengingat Timnas Indonesia U-23 gagal diperkuat pemain-pemain beken macam Ivar Jenner, Marselino Ferdinan, Pratama Arhan, Elkan Baggott, Rafael Struick hingga pemain yang sedang dalam proses naturalisasi, Nathan Tjoe dan Justin Hubner.

Lantas formasi apa yang diterapkan jika kondisi ini terjadi? Shin Tae-yong diprediksi mengandalkan formasi 4-3-3.

Dalam pola ini, posisi penjaag gawang dipercayakan kepada Ernando Ari. Selanjutnya empat bek sejajar ada Rio Fahmi, Komang Teguh, Muhammad Ferarri dan Haykal Alhafiz.

Lanjut ke posisi tiga gelandang sentral ada Alfeandra Dewangga, Beckham Putra dan Arkhan Fikri. Bagaimana untuk pengisi lini depan?