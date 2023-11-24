Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lelah Bersaing di Timnas Inggris, Bek Manchester United Aaron Wan-Bissaka Dinaturalisasi Republik Demokraktik Kongo?

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |06:37 WIB
Lelah Bersaing di Timnas Inggris, Bek Manchester United Aaron Wan-Bissaka Dinaturalisasi Republik Demokraktik Kongo?
Bek Manchester United Aaron Wan-Bissaka kabarnya bakal dinaturalisasi Republik Demokratik Kongo (Foto: REUTERS)
LELAH bersaing di Timnas Inggris, bek Manchester United Aaron Wan-Bissaka kabarnya akan menjalani proses naturalisasi di Republik Demokratik Kongo. Negara asal Afrika itu disinyalir akan memaksimalkan jasa eks bek kanan Crystal Palace itu.

Wan-Bissaka sebenarnya sudah pernah tampil untuk Timnas Inggris di kelompok umur. Dia membela Timnas Inggris U-20 dan kemudian U-20 dalam total lima pertandingan.

Aaron Wan-Bissaka

Wan-Bissaka sejatinya pernah dipanggil ke Timnas Inggris oleh sang pelatih, Gareth Southgate pada 2019 silam. Namun kemudian namanya dicoret akibat cedera.

Wan-Bissaka pun belum sekali pun tampil bersama Timnas Inggris senior. Alasannya tak lain dan tak bukan adalah ketatnya persaingan di pos bek kanan tim berjuluk The Three Lions.

Posisi tersebut dihuni sejumlah pemain bintang, sebut saja Tino Livramento, Kyle Walker, Trent-Alexander Arnold, Kieran Trippier hingga Reece James.

Oleh sebab itu, Wan-Bissaka sangat ngebet bermain di level internasional. Menurut Daily Mail, eks pemain Crystal Palace ini tengah didekati oleh Republik Demokratik Kongo.

Republik Demokratik Kongo amat berambisi untuk tampil kompetitif di Piala Afrika 2024 mendatang. Federasi mereka pun bermanuver untuk memperkuat skuad jelang turnamen itu.

