HOME BOLA LIGA INDONESIA

Osvaldo Haay Resmi Jadi Rekrutan Kesembilan Bhayangkara FC di Bursa Transfer Liga 1 2023-2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |08:01 WIB
Osvaldo Haay Resmi Jadi Rekrutan Kesembilan Bhayangkara FC di Bursa Transfer Liga 1 2023-2024
Osvaldo Haay resmi berkostum Bhayangkara FC (Foto: PT LIB)
A
A
A

OSVALDO Haay resmi jadi rekrutan kesembilan Bhayangkara FC di bursa transfer Liga 1 2023-2024. Masa depan pemain kelahiran Jayapura, Papua tersebut sebelumnya dipertanyakan.

Osvaldo Haay menjadi pemain kesembilan yang bergabung dengan The Guardians – julukan Bhayangkara FC – pada bursa transfer Liga 1 2023-2024. Dia akhirnya mendapatkan kesempatan bermain lagi setelah sempat rehat akibat cedera.

Osvaldo Haay

Sebelum Osvaldo, Bhayangkara FC sudah ada Rendika Rama (pinjaman), Witan Sulaeman (pinjaman), George Blackwood, Zulhafmi Arifin, Marcelo Herrera, Arif Satria, Mochammad Fisabillah, dan Putu Gede.

CEO Bhayangkara FC, Sumardji mengatakan semua pemain yang direkrut sudah sesuai dengan kebutuhan tim. Sumardji berharap, para pemain ini bisa mendongkrak posisi The Guardians di klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

Halaman:
1 2
      
