5 Calon Pemain Barcelona untuk Gantikan Gavi yang Cedera Panjang, Nomor 1 Pernah Hadapi Timnas Indonesia!

Barcelona menjaring lima calon pemain untuk menggantikan Pablo Gavi yang cedera panjang (Foto: Twitter/@SEFutbol)

SEBANYAK 5 calon pemain Barcelona untuk gantikan Pablo Gavi yang cedera panjang akan diulas Okezone. Wonderkid 19 tahun itu cedera ligament lutut anterior (ACL) usai membela Timnas Spanyol kontra Georgia pada Kualifikasi Piala Eropa 2024, Senin (20/11/2023).

Akibatnya, Gavi dikabarkan akan menepi selama delapan hingga sembilan bulan ke depan. Praktis, Blaugrana harus kehilangan sang gelandang tengah 19 tahun itu dalam waktu yang lama. Raksasa Liga Spanyol ini pun diisukan akan mencari pemain baru untuk gantikan peran Gavi.

Berikut 5 Calon Pemain Barcelona untuk Gantikan Gavi yang Cedera Panjang:

5. Jorginho

Menurut laporan ESPN, Barcelona tertarik untuk mendatangkan gelandang Arsenal, Jorginho. Blaugrana ingin mengontrak pemain 3 tahun itu dengan status bebas transfer pada Januari 2024. Ini bisa menjadi opsi yang tepat bagi kedua belah pihak.

Sebab, menit bermain Jorginho sendiri di Arsenal berkurang musim ini menyusul kedatangan Declan Rice yang didatangkan dari West Ham United. Lantas, akankah sang pemain Timnas Italia ini bakal gabung Barcelona? Menarik dinantikan.

4. Thiago Alcantara





Menurut laporan Mundo Deportivo, Barcelona tidak menutup pintu untuk mendatangkan gelandang veteran Liverpool, Thiago Alcantara, pada Januari 2024. Raksasa Catalan itu dikabarkan kemungkinan besar akan mempercepat minatnya terhadap sang pemain.

Hal itu sejalan dengan situasi Thiago Alcantara yang enggan menjadi pemain cadangan di Liverpool. Karena itu, pemain 32 tahun tersebut dirumorkan ingin hengkang dari The Reds demi jadi pemain inti dan berpotensi balik ke Barcelona.