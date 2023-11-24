Penyebab Manchester United Dapat Dilarang Tampil di Liga Champions 2024-2025

PENYEBAB Manchester United dapat dilarang tampil di Liga Champions 2024-2025 akan dibahas di sini. Hal ini berkaitan dengan situasi calon pemilik mereka, Sir Jim Ratcliffe, yang juga punya saham di klub asal Prancis, OGC Nice.

Sir Jim Ratcliffe kabarnya akan mengakuisisi 25 persen saham Manchester United, yang bernilai 1,3 miliar poundsterling atau setara dengan Rp25,35 triliun. Sang bilyuner asal Inggris itu nampak telah mengalahkan pengusaha Qatar, Sheikh Jassim.

Seketika akuisisi selesai, maka sang pengusaha berusia 71 tahun akan menambah daftar klub sepakbola yang dimilikinya. Sebelumnya, Ratcliffe dan Ineos Group kepunyaannya sudah memiliki OGC Nice.

Pada saat ini, Nice menempati peringkat kedua di klasemen sementara Liga Prancis 2023-2024, hanya terpaut satu poin dari Paris Saint-Germain yang menjadi pemuncak. Untuk Liga Champions 2024-2025, tiga tim teratas di Liga Prancis 2023-2024 akan lolos langsung ke putaran final, dan tim peringkat keempat ke playoff.

Berdasarkan peraturan kepemilikan klub ganda dari UEFA, maka kedua tim tidak bisa bermain bersamaan di musim depan. Sebab, keduanya di bawah kepemilikan yang sama, yaitu Sir Jim Ratcliffe.

Jika kedua tim sama-sama dapat tiket lolos langsung dari liga domestik masing-masing, maka salah satu di antara mereka bakal digugurkan. Sebagaimana dilansir dari The Sun, yang dipilih adalah tim dengan peringkat yang lebih tinggi.

Seperti yang telah disinggung di atas, Nice ada di peringkat kedua pada saat ini. Di sisi lain, Manchester United hanya menempati urutan keenam di Liga Inggris 2023-2024.