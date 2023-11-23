Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Imbang Lawan Timnas Indonesia, Michael Weiss Nilai Timnas Filipina Tak Sesuai Harapan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |19:00 WIB
Imbang Lawan Timnas Indonesia, Michael Weiss Nilai Timnas Filipina Tak Sesuai Harapan
Pelatih Timnas Filipina, Michael Weiss (Foto: Instagram/TheAzkalsPH)
A
A
A

MANILA – Pelatih Timnas Filipina, Michael Weiss, mengakui ada beberapa pemainnya yang masih jauh dari harapan usai imbang lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Weiss mengatakan, hal itu akan menjadi bahan evaluasi The Azkals untuk menatap laga-laga berikutnya.

Timnas Filipina harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Timnas Indonesia di Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipina, Selasa (21/11/2023). Filipina berhasil mencuri keunggulannya lebih dulu lewat gol Patrick Reichelt (23’) sebelum akhirnya disamakan oleh Saddil Ramdani pada menit ke-70.

Weiss kecewa berat dengan hasil imbang yang diraih tim besutannya. Karena menurutnya, mereka bisa menang atas Timnas Indonesia mengingat banyaknya peluang yang didapat tapi tidak ada yang bisa dikonversi menjadi gol. Salah satu peluang terbaik tercipta lewat tendangan Mike Ott yang masih bisa ditepis Ernando Ari.

Tidak hanya itu saja, melainkan juga ada peluang-peluang lain yang diciptakan The Azkals pada laga tersebut. Weiss pun blak-blakan mengatakan ada beberapa pemainnya yang tidak bermain dalam performa terbaiknya. Tidak hanya saat lawan Timnas Indonesia saja, melainkan juga pada laga sebelumnya melawan Vietnam.

“Ada beberapa pemain yang tidak mampu bermain kompetitif dalam dua pertandingan dalam rentang waktu lima hari di level ini,” ungkap Weiss, dilansir dari ABS-CBN News, Rabu (22/11/2023).

“Kami harus bercermin dan juga sangat spesifik dalam hal itu,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
