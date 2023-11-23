Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Miris Alexandre Polking Pernah Bawa Timnas Thailand 2 Kali Juara Piala AFF tapi Justru Ditendang dari Kursi Pelatih

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |12:24 WIB
A
A
A

KISAH miris Alexandre 'Mano' Polking pernah bawa Timnas Thailand 2 kali juara Piala AFF tapi justru ditendang dari kursi pelatih menarik diulas. Pelatih berpaspor Brasil itu mulai menukangi Timnas Thailand pada 28 September 2021 silam.

Meski baru menjabat sebagai pelatih Timnas Thailand, Alexandre Polking langsung menunjukkan kelasnya. Arsitek 47 tahun itu berhasil membawa Changsuek -julukan Timnas Thailand- menjadi juara Piala AFF 2020 yang dilangsungkan pada 2021 di Singapura.

Timnas Thailand

Timnas Thailand menjadi juara Piala AFF 2020 setelah mengalahkan Timnas Indonesia dengan agregat 6–2 dalam dua leg di final. Leg pertama pada 29 Desember 2021, sementara pertandingan leg kedua digelar pada 1 Januari 2022.

Setelah itu, Alexandre Polking kembali mempertegas status Timnas Thailand sebajai raja Asia Tenggara dengan menjuarai Piala AFF 2022. Pasukan Gajah Perang itu mempertahankan titelnya usai menaklukkan Vietnam di final dalam dua leg dengan agregat 3-2.

Kedua tim bermain imbang 2-2 pada pertemuan pertama di Stadion My Dinh, Jumat (13/1/2023). Thailand kemudian menang 1-0 pada leg kedua di Stadion Thammasat, Senin (16/1/2023).

Setelah membawa Timnas Thailand juara Piala AFF dua kali berturut-turut, Alexandre Polking justru dipecat oleh Federasi Sepakbola Thailand (FAT) pada Rabu (22/11/2023). FAT memecat arsitek asal Brasil meski kontraknya masih tersisa hingga 30 Maret 2024.

Halaman:
1 2
      
