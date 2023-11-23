Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Seru Banget! Vision+ Gelar Nobar Indonesia vs Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |11:51 WIB
Seru Banget! Vision+ Gelar Nobar Indonesia vs Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Nonton bareng Timnas Indonesia vs Filipina (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Spesial untuk pecinta bola di Indonesia, Vision+ baru saja menggelar nobar alias nonton bareng pertandingan Indonesia vs Filipina dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa, 21 November 2023.

Nonton gratis ini diadakan di Summarecon Mall Serpong, Kelapa Dua, Tangerang, pukul 17.00 WIB hingga selesai.

Timnas Indonesia

Pertandingan ini digelar pada 21 November 2023, di ¬Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina. Ini adalah laga terakhir grup F putaran kedua untuk tahun 2023. Pertandingan Kualifikasi Piala Dunia zona Asia akan dilanjut pada pertengahan tahun 2024.

Tim besutan Shin Tae-yong ini telah melakukan latihan penyesuaian dan memperkuat strategi permainan untuk berhadapan dengan negara tetangga.

Shin Tae Yong memastikan bahwa 25 pemain Timnas Indonesia tampil dalam kondisi yang fit dan ia juga telah menargetkan timnya untuk bisa lolos di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Acara nobar Kualifikasi Piala Dunia 2026 ini terbuka untuk umum dan gratis, Timnas Indonesia pun memberikan performa terbaiknya walaupun harus berakhir imbang dengan skor 1-1. Tapi antusiasme para penonton yang hadir dinobar bersama Vision+, tetap bersemangat dan terus memberikan dukungannya kepada Timnas Indonesia.

Dukung Squad Garuda di Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan untuk Anda yang ingin kembali menyaksikan setiap match yang tersisa, Anda dapat menontonnya secara live di Vision+ dan melalui channel SoccerChannel.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
