HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Drawing Piala Asia U-23 2024 Tempatkan Timnas Indonesia U-23 dengan Vietnam U-23 dan Thailand U-23?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |11:11 WIB
Hasil Drawing Piala Asia U-23 2024 Tempatkan Timnas Indonesia U-23 dengan Vietnam U-23 dan Thailand U-23?
Timnas Indonesia U-23 berpotensi satu grup dengan Vietnam U-23 dan Thailand U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)
A
A
A

HASIL Drawing Piala Asia U-23 2024 menempatkan Timnas Indonesia U-23 dengan Vietnam U-23 dan Thailand U-23? Sesuai jadwal, drawing Piala Asia U-23 2024 akan dilangsungkan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis (23/11/2023) pukul 16.00 WIB.

Sebelum dilakukan drawing, Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) membagi 16 negara peserta Piala Asia U-23 2024 ke dalam empat pot, yang mana masing-masing potnya berisikan empat negara. Penentuan pot ini berdasarkan performa di Piala Asia U-23 2022.

Timnas Indonesia U-23

Berhubung Timnas Indonesia U-23 baru pertama kali tampil di Piala Asia U-23, skuad Garuda Muda ditempatkan di pot 4 bersama Malaysia, Tajikistan dan China. Malaysia dan Tajikistan tercatat sebagai peserta terburuk di Piala Asia U-23 2022, sedangkan China tidak ambil bagian di ajang tersebut karena mundur di babak kualifikasi.

Karena berada di pot yang sama, Timnas Indonesia U-23 dipastikan takkan satu grup dengan Malaysia, China dan Tajikistan. Skuad asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi salah satu dari penghuni pot 1 yang berisikan tuan rumah Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan dan Jepang.

Selanjutnya, Timnas Indonesia U-23 akan bersua salah satu dari penghuni pot 2 yang berisikan Australia, Korea Selatan, Irak dan Vietnam. Sementara di pot 3 ada Thailand, Yordania, Uni Emirat Arab dan Kuwait.

Melihat kondisi di atas, Timnas Indonesia U-23 berpeluang satu grup dengan Vietnam (pot 2) dan Thailand (pot 3). Jika itu kejadian, peluang Timnas Indonesia U-23 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 terbuka lebar, mengingat skuad Garuda Muda berpengalaman mengalahkan keduanya dalam satu tahun terakhir.

Halaman:
1 2
      
