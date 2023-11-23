Momen Haru Rui Patricio, Kiper Timnas Portugal yang Berikan Jaket untuk Cristiano Ronaldo yang Kedinginan Usai Lawan Islandia

MOMEN haru Rui Patricio, kiper Timnas Portugal yang berikan jaketnya untuk Cristiano Ronaldo yang kedinginan usai lawan Islandia akan diulas oleh Okezone pada artikel ini. Seperti diketahui, Portugal sukses menutup Kualifikasi Piala ERopa 2024 dengan menggasak Islandia.

Bertanding di Estádio José Alvalade, pada Senin 20 November 2023, Cristiano Ronaldo dan kolega sukses menang meyakinkan dengan skor 2-0. Kedua gol itu tercipta berkat aksi Bruno Fernandes dan Ricardo Horta.

Hasil tersebut membuat Portugal lolos ke putaran final Piala Eropa 2024 dengan poin sempurna tanpa kekalahan ataupun hasil imbang sekalipun. Bahkan, anak asuh Roberto Martinez ini tercatat hanya kebobolan dua gol di babak kualifikasi, yakni saat mereka menang dengan skor 3-2 atas Slovakia.

Terlepas dari itu, sebuah momen haru terjadi seusai laga Portugal menghadapi Islandia kemarin. Setelah laga usai, sang mega bintang Cristiano Ronaldo tertangkap kamera memberikan jerseynya pada salh seorang pemain.

Namun karena cuaca di Eropa yang memang dingin, tampak Ronaldo yang telanjang dada merasa kedinginan. Di momen ini, kiper cadangan Portugal, Rui Patricio dengan sukarela memberikan jaketnya untuk menjaga Ronaldo yang kedinginan.

Potret Rui Patricio yang memberikan jaketnya untuk menjaga Cristiano Ronaldo tidak kedinginan ini seketika viral di sosial media. Di sosial media X contohnya. Video momen haru kiper AS Roma itu dibagikan oleh berbagai akun. Bahkan tidak sedikit warganet yang memuji aksi Rui Patricio itu.