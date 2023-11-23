Meski Timnas Indonesia Tengah Terpuruk, Philippe Troussier Pastikan Vietnam Pantang Anggap Remeh Garuda

HANOI – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Vietnam, Philippe Troussier tampaknya enggan meremehkan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab Troussier merasa Timnas Indonesia adalah pesaing utama Vietnam untuk merebut posisi dua teratas di Grup F turnamen tersebut.

Seperti yang diketahui, sejauh ini Timnas Irak menjadi favorit sebagai wakil Grup F yang akan lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, tim berjuluk Singa Mesopotamia tampil garang, menyapu bersih dua kemenangan atas Timnas Indonesia dan Vietnam.

BACA JUGA: Media Vietnam Sebut Kegagalan Timnas Indonesia Kalahkan Filipina Untungkan Timnas Vietnam

Ya, usai pesta gol Irak ke gawang Timnas Indonesia dengan skor 5-1, Vietnam kini menjadi korban terbaru anak asuh Jesus Casas. Tim berjuluk Golden Star Warriors kalah menyakitka 0-1 dari Irak di My Dinh Stadium, Hanoi pada Selasa 21 November 2023 lewat gol menit akhir Mohanad Ali (90+7’).

Di laga lain, Timnas Indonesia bermain imbang 1-1 di Rizal Memorial Stadium, Manilla. Dengan hasil ini, Vietnam masih menduduki urutan kedua klasemen sementara Grup F dengan perolehan tiga poin, menjadikan kans mereka untuk lolos masih sangat terbuka.

Sementara Timnas Indonesia terbenam di dasar klasemen Grup F dengan perolehan satu poin, sama dengan Filipina namun kalah selisih gol. Meski mendekam di posisi juru kunci, Troussier tetap menganggap Timnas Indonesia saingan terberat, sedangkan kans Filipina untuk lolos dianggap cukup lemah.

“Target tim Vietnam tetap menjadi salah satu dari dua tim teratas di grup dan menurut saya tim Vietnam akan bersaing dengan Indonesia untuk mendapatkan tiket berikutnya karena Filipina lebih lemah,” kata Troussier dilansir The Thao Van Hoa, Kamis (23/11/2023).