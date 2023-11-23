Bintang Muda Portugal Dibidik Manchester United, Bernardo Silva: Saya Akan Buat Dia ke Manchester City

MANCHESTER - Bintang muda Timnas Portugal, Joao Neves, tengah dibidik Manchester United. Namun, gelandang Manchester City, Bernardo Silva, akan berusaha membujuk rekan senegaranya itu bergabung ke sisi biru Kota Manchester.

Neves mencuri perhatian setelah penampilan impresifnya bersama Benfica dan Timnas Portugal. Pemain berusia 19 tahun itu berhasil membuat 18 penampilan serta mencetak satu gol plus satu assist bersama Benfica.

Tidak hanya itu, Neves yang berposisi sebagai gelandang bertahan juga tampil menawan bersama Timnas Portugal. Dia telah tampil dalam dua pertandingan bersama Selecao Das Quinas.

Sehubungan dengan itu, Man United saat ini diketahui sedang mencari sosok gelandang bertahan baru. Hal itu menyusul Casemiro yang sedang didera cedera hingga Januari 2024.

Namun demikian, harapan Setan Merah untuk merekrut Neves nampaknya tidak akan mudah. Sebab, Silva menegaskan siap membujuk pemain jebolan akademi Benfica itu untuk bergabung dengan rival sekota Man City.