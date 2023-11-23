Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Bintang Muda Portugal Dibidik Manchester United, Bernardo Silva: Saya Akan Buat Dia ke Manchester City

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |13:07 WIB
Bintang Muda Portugal Dibidik Manchester United, Bernardo Silva: Saya Akan Buat Dia ke Manchester City
Joao Neves diincar Manchester United (Foto: Reuters/Pedro Nunes)
A
A
A

MANCHESTER - Bintang muda Timnas Portugal, Joao Neves, tengah dibidik Manchester United. Namun, gelandang Manchester City, Bernardo Silva, akan berusaha membujuk rekan senegaranya itu bergabung ke sisi biru Kota Manchester.

Neves mencuri perhatian setelah penampilan impresifnya bersama Benfica dan Timnas Portugal. Pemain berusia 19 tahun itu berhasil membuat 18 penampilan serta mencetak satu gol plus satu assist bersama Benfica.

Joao Neves

Tidak hanya itu, Neves yang berposisi sebagai gelandang bertahan juga tampil menawan bersama Timnas Portugal. Dia telah tampil dalam dua pertandingan bersama Selecao Das Quinas.

Sehubungan dengan itu, Man United saat ini diketahui sedang mencari sosok gelandang bertahan baru. Hal itu menyusul Casemiro yang sedang didera cedera hingga Januari 2024.

Namun demikian, harapan Setan Merah untuk merekrut Neves nampaknya tidak akan mudah. Sebab, Silva menegaskan siap membujuk pemain jebolan akademi Benfica itu untuk bergabung dengan rival sekota Man City.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/46/3102253/4-pemain-yang-bisa-tinggalkan-barcelona-pada-januari-2025-nomor-1-jadi-incaran-liverpool-rxuUskKuSe.jpg
4 Pemain yang Bisa Tinggalkan Barcelona pada Januari 2025, Nomor 1 Jadi Incaran Liverpool!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/45/3010600/bristol-rovers-tertarik-kembali-datangkan-elkan-baggott-7Qknb68Yao.jpg
Bristol Rovers Tertarik Kembali Datangkan Elkan Baggott
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/51/2967595/banyak-dapat-tawaran-jesse-lingard-ungkap-alasan-pilih-gabung-fc-seoul-fxW84Rf02y.jpg
Banyak Dapat Tawaran, Jesse Lingard Ungkap Alasan Pilih Gabung FC Seoul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/51/2965819/sempat-ramai-disebut-gantikan-shin-tae-yong-di-timnas-indonesia-pelatih-ini-jadi-calon-kuat-pengganti-xavi-hernandez-di-barcelona-R2eRRJUycE.jpg
Sempat Ramai Disebut Gantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Pelatih Ini Jadi Calon Kuat Pengganti Xavi Hernandez di Barcelona
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/05/11/1652125/jadwal--link-streaming-filipina-vs-timnas-indonesia-u22-eksklusif-di-vision-gso.jpg
Jadwal & Link Streaming Filipina vs Timnas Indonesia U22 Eksklusif di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/05/timnas_filipina_u_22_vs_myanmar.jpg
Filipina Menggila! Hajar Myanmar, Kirim Sinyal Bahaya ke Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement