Aturan Disahkan, Newcastle United Bisa Pinjam Puluhan Pemain dari Liga Arab Saudi Termasuk Cristiano Ronaldo!

ATURAH disahkan, Newcastle United bisa meminjam 12 pemain dari Liga Arab Saudi termasuk Cristiano Ronaldo! Sekadar diketahui, semenjak Oktober 2021, Newcastle United diambil alih Dana Investasi Publik (PIF) Arab Saudi.

PIF sendiri dimiliki pangeran Arab Saudi, Mohammed Bin Salman. Perlahan-perlahan setelah dimiliki PIF, The Magpies –julukan Newcastle United– menjadi tim yang berbahaya.

(Newcastle United pelan-pelan naik ke papan atas Liga Inggris)

Musim lalu atau di Liga Inggris 2022-2023, Newcastle United finis di posisi empat dan berhak tampil di Liga Champions 2023-2024. Musim ini, Newcastle United juga masih dalam trek tepat untuk finis di empat besar Liga Inggris.

Hingga pekan ke-12, skuad asuhan Eddie Howe berada di posisi tujuh dengan 20 angka, terpaut enam poin dari Tottenham Hotspur di posisi empat atau batas akhir tim yang mentas di Liga Champions 2024-2025. Peluang Newcastle United menggila di paruh kedua musim sangat terbuka.

Sebab, Premier League selaku operator kompetisi Liga Inggris baru saja mengizinkan klub seperti Newcastle United meminjam pemain dari klub sister mereka. Sekadar diketahui, PIF tak hanya memiliki Newcastle United.

PIF saat ini menguasai saham empat klub Raksasa Arab Saudi yakni Al Ittihad, Al Nassr, Al Hilal dan Al Ahly. Saat ini, banyak sederet pemain top dunia yang bercokol di klub-klub tersebut.