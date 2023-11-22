Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSSI-nya Filipina Kena Semprot Shin Tae-yong soal Rumput yang Harus Berstandar FIFA

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |20:19 WIB
PSSI-nya Filipina Kena Semprot Shin Tae-yong soal Rumput yang Harus Berstandar FIFA
Shin Tae-yong menyoroti kualitas rumput Rizal Memorial Stadium. (Foto: PSSI)
PSSI-nya Filipina alias Federasi Sepakbola Filipina (PFF) kena semprot Shin Tae-yong soal rumput yang harus berstandar FIFA. Pelatih Timnas Indonesia itu mengkritik PFF gara-gara memakai rumput sintetis di Rizal Memorial Stadium sehingga pasukannya gagal mencuri poin penuh di kandang lawan.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- harus puas ditahan Filipina 1-1 pada matchday kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tersebut dilangsungkan di Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipina pada Selasa 21 November 2023 malam WIB.

Shin Tae-yong

The Azkals -julukan Timnas Filipina- mencetak gol lebih dulu lewat aksi Patrick Reichelt (23'). Beruntung, Saddil Ramdani mampu menyamakan skor pada menit ke-70 usai menerima assist Ricky Kambuaya, sehingga Timnas Indonesia terhindar dari kekalahan.

Selepas pertandingan, STY -sapaan akrab Shin Tae-yong- mengomentari kondisi rumput di lapangan markas Filipina itu. Menurutnya, rumput sintetis di Rizal Memorial Stadium menjadi salah satu faktor Timnas Indonesia bermain buruk meski di babak kedua sudah bisa beradaptasi dengan stadion tersebut.

“Seperti yang semua orang lihat, 20 menit pertama, Anda tahu, kami tidak tampil bagus, tapi sebenarnya saya memperkirakan kami akan mendapat kesulitan di babak pertama karena lapangan, karakteristik lapangan,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai pertandingan.

“Jadi kami mengalami kesulitan karena kondisi lapangan, namun para pemain memiliki adaptasi yang baik dalam 45 menit sehingga itulah alasan mengapa kami bisa tampil lebih baik di babak kedua” imbuh pelatih asal Korea Selatan itu.

Banner
