Statistik Gila Alexandre Polking, Bawa Timnas Thailand 2 Kali Juara Piala AFF tapi Berujung Pemecatan

STATISTIK gila Alexandre Polking dengan membawa Timnas Thailand meraih dua kali gelar juara Piala AFF tak membuat masa depannya aman. Seperti diketahui, Federasi Sepakbola Thailand (FAT) baru sama mengeluarkan pernyataan resmi terkait pemecatan juru taktik asal Brasil itu.

Padahal, Polking punya rekam jejak positif bersama pasukan gajah perang -julukan Timnas Thailand. Teerasil Dangda dan rekan-rekan tercatat meraih 21 kemenangan dan hanya delapan kali kalah sejak ditangani Polking pada 2021 lalu.

Terbaru, Timnas Thailand berhasil menang meyakinkan atas Singapura di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bermain di National Stadium. Singapura, Timna Thailand menang dengan skor akhir 3-1.

Selain itu, Mano Polking juga berhasil mempersembahkan dua trofi juara Piala AFF untuk Timnas Thailand. Pencapaian itu terjadi pada 2019-2020 dan 2021-2022.

Namun, sederet statistik positif itu tak membuat karier Polking di kursi kepelatihan Timnas Thailand aman. FAT melalui laman resmi mereka bahkan mengumumkan sudah mendapat pengganti Polking.

"Asosiasi Sepakbola Thailand (FAT) mengumumkan Mano Polking sudah dipecat dari pelatih kepala tim nasional Thailand," tulis keterangan ASEAN Football di akun Twitter atau X @theaseanball, dikutip Rabu (22/11/2023).