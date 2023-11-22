Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Argentina Kalahkan Brasil, Lionel Scaloni Justru Isyaratkan Mundur sebagai Pelatih

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |16:00 WIB
Timnas Argentina Kalahkan Brasil, Lionel Scaloni Justru Isyaratkan Mundur sebagai Pelatih
Lionel Scaloni isyaratkan mundur sebagai pelatih Timnas Argentina (Foto: Reuters)
RIO DE JANEIRO – Lionel Scaloni mengisyaratkan mundur dari jabatannya sebagai pelatih Timnas Argentina. Hal itu disampaikan sang pelatih usai Lionel Messi dan rekan-rekan mengalahkan Brasil 1-0 pagi tadi.

Timnas Argentina sukses mengalahkan Brasil 1-0 dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona CONMEBOL. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Maracana, Rio De Janeiro, Brasil pada Rabu (22/11/2023) pagi WIB.

Gol semata wayang untuk La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- dicatatkan oleh Nicolas Otamendi (63’). Kemenangan ini membuat Timnas Argentina mengklaim posisi puncak klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona CONMEBOL.

Selepas pertandingan, Scaloni justru memberikan sinyal akan mundur dari jabatannya. Belum jelas apa yang dimaksud oleh Scaloni, namun pelatih berusia 45 tahun itu mengatakan La Albiceleste membutuhkan pelatih yang lebih cocok.

"Saya harus banyak berpikir tentang apa yang harus dilakukan,” kata Scaloni dilansir dari Goal Internasional, Rabu (22/11/2023).

“Ini bukan perpisahan tetapi standarnya sangat tinggi. Tim ini menuntut Anda secara permanen. Tim ini membutuhkan pelatih yang mampu semua energi yang mungkin dan menjadi sehat,” tambahnya.

