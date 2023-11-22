Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi dan Pujian Cristiano Ronaldo Usai Melihat Kylian Mbappe yang Disebut Semakin Mirip CR7

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |15:08 WIB
Reaksi dan Pujian Cristiano Ronaldo Usai Melihat Kylian Mbappe yang Disebut Semakin Mirip CR7
Kylian Mbappe makin ganas seperti Cristiano Ronaldo. (Foto: REUTERS)
A
A
A

REAKSI dan pujian Cristiano Ronaldo usai melihat Kylian Mbappe yang disebut semakin mirip dengan dirinya akan diulas Okezone. Seperti diketahui, Kylian Mbappe baru saja membantu Timnas Prancis melaju ke putaran final Piala Eropa 2024.

Bertanding di Stadion Allianz Riviera, Nice, Prancis pada Minggu, 19 November 2023 dini hari WIB, Kylian Mbappe mengantarkan Prancis pesta gol ke gawang Gibraltar dengan skor 14-0. Hebatnya lagi, enam dari 14 gol yang dicetak merupakan kontribusi Kylian Mbappe.

Timnas Prancis bantai Gibraltar 14-0

(Timnas Prancis bantai Gibraltar 14-0. (Foto: REUTERS)

Saat itu, Kylian Mbappe mencatatkan tiga gol dan tiga assist! Berkat tambahan tiga gol ke gawang Gibraltar, Kylian Mbappe telah mengemas total 300 gol untuk klub dan juga tim nasional. Hal ini menjadi pencapaian luar biasa, mengingat usia Kylian Mbappe yang belum genap 25 tahun.

Meski begitu, Kylian Mbappe tetap merendah dengan pencapaiannya itu. Bintang Paris Saint Germain (PSG) itu menilai raihan 300 gol bukan apa-apa jika dibandingkan dengan rekor yang dicetak sang idola, yakni Cristiano Ronaldo.

"Itu hanya bagian dari proses, ada beberapa pemain yang mencetak 800 atau 850 gol dalam karier mereka. 300 gol itu lucu! Saya harus terus maju dan berkembang baik untuk klub maupun tim nasional," kata Kylian Mbappe kepada TF1, Okezone mengutip dari Goal, Rabu (22/11/2023).

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemain yang menembus angka 850 gol oleh Kylian Mbappe adalah Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappe memang dikenal sangat mengidolakan sosok pesepakbola legenda asal Portugal tersebut.

Halaman:
1 2
      
