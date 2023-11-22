Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Brasil vs Timnas Argentina di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Tim Tango Menang Tipis 1-0!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |09:59 WIB
Hasil Timnas Brasil vs Timnas Argentina di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Tim Tango Menang Tipis 1-0!
Timnas Argentina menang 1-0 atas Timnas Brasil di laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona CONMEBOL (Foto: Reuters/Ricardo Moraes)
A
A
A

RIO DE JANEIRO - Hasil Timnas Brasil vs Timnas Argentina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona CONMEBOL. Duel di Stadion Maracana, Rio de Janeiro, Brasil, Rabu (22/11/2023) pagi WIB itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Tim Tango.

Gol tunggal kemenangan Argentina dicetak melalui sundulan Nicolas Otamendi (63'). Sementara itu, Brasil harus mengakhiri laga dengan 10 orang setelah Joelinton mendapat kartu merah.

Timnas Brasil vs Timnas Argentina (Foto: Reuters/Sergio Moraes)

Jalannya Pertandingan

Akhirnya pertandingan ini bisa dimulai setelah kick off tertunda cukup lama karena terjadi kerusuhan di tribun penonton. Meski begitu, jalannya pertandingan terlihat menjadi semakin panas di mana baik dari pemain Timnas Brasil dan Argentina kerap melakukan pelanggaran keras.

Pertandingan berjalan cukup sengit karena kedua kesebelasan terus jual beli serangan. Meski begitu, belum ada gol yang mampu diciptakan Timnas Brasil maupun Argentina hingga pertandingan memasuki menit ke-25.

Selecao cukup gencar menyerang ketimbang Timnas Argentina. Peluang demi peluang mampu mereka ciptakan. Salah satu peluang terbaiknya tercipta lewat tendangan Gabriel Martinelli di menit ke-42 yang masih bisa diblok oleh bek La Albiceleste.

Namun hingga peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Timnas Brasil dan Argentina untuk sementara harus puas bermain imbang dengan skor kacamata alias 0-0.

Brasil kembali langsung tancap gas di babak yang kedua ini. Tim besutan Fernando Diniz itu nyaris saja membuka keran golnya di menit ke-56 lewat tendangan Gabriel Martinelli yang masih bisa ditepis dengan sangat apik oleh Emiliano Martinez.

Kendati begitu, La Albiceleste sukses membuka keunggulannya lebih dulu lewat tandukan Nicolas Otamendi di menit ke-63. Timnas Brasil pun mencoba untuk merespons gol tersebut namun masih kesulitan untuk menembus kokohnya lini pertahanan Argentina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/49/1651747/nonton-formula-1-abu-dhabi-grand-prix-2025-di-vision-seri-seru-penutup-musim-ifx.webp
Nonton Formula 1: Abu Dhabi Grand Prix 2025 di VISION+, Seri Seru Penutup Musim!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/jonatan_christie.jpg
Jonatan Christie Akui Tak Bawa Modal Terbaik jelang BWF World Tour Finals 2025, tapi…
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement