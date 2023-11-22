Hasil Timnas Brasil vs Timnas Argentina di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Tim Tango Menang Tipis 1-0!

RIO DE JANEIRO - Hasil Timnas Brasil vs Timnas Argentina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona CONMEBOL. Duel di Stadion Maracana, Rio de Janeiro, Brasil, Rabu (22/11/2023) pagi WIB itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Tim Tango.

Gol tunggal kemenangan Argentina dicetak melalui sundulan Nicolas Otamendi (63'). Sementara itu, Brasil harus mengakhiri laga dengan 10 orang setelah Joelinton mendapat kartu merah.

Jalannya Pertandingan

Akhirnya pertandingan ini bisa dimulai setelah kick off tertunda cukup lama karena terjadi kerusuhan di tribun penonton. Meski begitu, jalannya pertandingan terlihat menjadi semakin panas di mana baik dari pemain Timnas Brasil dan Argentina kerap melakukan pelanggaran keras.

Pertandingan berjalan cukup sengit karena kedua kesebelasan terus jual beli serangan. Meski begitu, belum ada gol yang mampu diciptakan Timnas Brasil maupun Argentina hingga pertandingan memasuki menit ke-25.

Selecao cukup gencar menyerang ketimbang Timnas Argentina. Peluang demi peluang mampu mereka ciptakan. Salah satu peluang terbaiknya tercipta lewat tendangan Gabriel Martinelli di menit ke-42 yang masih bisa diblok oleh bek La Albiceleste.

Namun hingga peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Timnas Brasil dan Argentina untuk sementara harus puas bermain imbang dengan skor kacamata alias 0-0.

Brasil kembali langsung tancap gas di babak yang kedua ini. Tim besutan Fernando Diniz itu nyaris saja membuka keran golnya di menit ke-56 lewat tendangan Gabriel Martinelli yang masih bisa ditepis dengan sangat apik oleh Emiliano Martinez.

Kendati begitu, La Albiceleste sukses membuka keunggulannya lebih dulu lewat tandukan Nicolas Otamendi di menit ke-63. Timnas Brasil pun mencoba untuk merespons gol tersebut namun masih kesulitan untuk menembus kokohnya lini pertahanan Argentina.