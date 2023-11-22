Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Sebut Timnas Malaysia Lolos Piala Dunia 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |06:13 WIB
Media Malaysia Sebut Timnas Malaysia Lolos Piala Dunia 2026
Timnas Malaysia disebut-sebut layak lolos ke Piala Dunia 2026 (Foto: Twitter/@FAM_Malaysia)
A
A
A

MEDIA Malaysia sebut Timnas Malaysia lolos Piala Dunia 2026. Hal itu muncul setelah Harimau Malaya meraup nilai sempurna enam dari dua laga pertama Grup D Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Malaysia melanjutkan tren positif dengan meraih kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah Timnas Taiwan, Selasa 21 November 2023 malam WIB. Gol tunggal Darren Lok (72') memberikan angka penuh untuk Negeri Jiran.

Timnas Malaysia menang 1-0 atas Timnas Taiwan

Hasil itu membuat Malaysia kini sudah mengumpulkan enam poin dari dua laga. Di matchday satu, anak asuh Kim Pan-gon sukses membungkam Timnas Kirgistan dengan skor tipis 4-3, pada Kamis 16 November 2023 malam WIB di Stadion Nasional Bukit Jalil, Selangor.

Malaysia kini menguasai puncak klasemen Grup D Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan nilai enam. Mereka unggul tiga angka dari Timnas Oman (2) dan Timnas Kirgistan (3). Juru kunci sejauh ini ditempati Timnas Taiwan dengan nilai 0.

Bisa dibilang, Darren Lok dan kawan-kawan cukup beruntung lantaran di dua laga awal belum bertemu sang unggulan di grup yakni Oman. Namun, Malaysia dengan luar biasa bisa memanfaatkan keuntungan itu untuk meraup enam poin.

Dua kemenangan itu membuat Media Malaysia, Malayan Tiger, mulai berani sesumbar lolos ke Piala Dunia 2026. Hal itu terlihat dari unggahan mereka di akun Instagram @malayantiger2.

Halaman:
1 2
      
